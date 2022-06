Wimbledon. Novak Djoković i Rafael Nadal zagrożeni?

Cilić wycofał się w poniedziałek. Nie czuł się dobrze. Przebywał w izolacji. Test na koronawirusa dał wynik pozytywny.- Jestem załamany - napisał na swoich profilach społecznościowych. Rozstawionego z numerem 14 Chorwata zastąpił w turnieju jako "lucky loser" Portugalczyk Nuno Borges.

We wtorek o chorobie poinformował Matteo Berrettini (rozstawiony z "ósemką"). - Mam złamane serce. Brak mi słów, aby opisać przez co przechodzę- skomentował Włoch. Od kilku dni miał symptomy grypy. W turnieju zastąpił go Szwed Elias Ymer.

Cilić i Berrettini byli w części drabinki Nadala

Borges i Ymer przegrali mecze pierwszej rundy, ale zarobili po 58 tys. euro, wystąpili w turnieju głównym Wielkiego Szlema. Mogli czuć się usatysfakcjonowani.

Teoretycznie szczęśliwy powinien być Rafael Nadal. Z Ciliciem mógł się spotkać już w trzeciej rundzie. A to wymagający rywal. W ostatnim Roland Garrosie dotarł do półfinału. W rozgrywanym na nawierzchni trawiastej turnieju Queen’s również przegrał dopiero mecz o finał. W 2017 roku był w finale Wimbledonu.

Berrettini, ubiegłoroczny finalista w Londynie, to potencjalny półfinałowy przeciwnik Nadala. Włoch po wyleczeniu się z kontuzji świetnie zaprezentował się w dwóch turniejach na trawie. Wygrał w Stuttgarcie i w Queen’s. Był jednym z kandydatów do zwycięstwa tegorocznego Wimbledonu.

Djoković i Nadal trenowali z chorymi na Covid

Hiszpan i rozstawiony z "jedynką" Novak Djoković mają problem. Obaj trenowali z Berrettinim. Nie nosili masek, nie zachowywali dystansu, robili sobie selfie, podawali sobie ręce.

Jednym słowem z niepokojem czekają teraz na to, czy nie pojawi się u nich koronawirus. Zagrożony jest zwłaszcza Serb, który - jak wiadomo - nie zaszczepił się na Covid.

Dwaj najwyżej rozstawieni w Wimbledonie tenisiści wygrali pierwsze rundy. Djoković pokonał Koreańczyka Soonwoo Kwona 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Nadal wygrał z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo 6:4, 6:3, 3:6, 6:4. Choć mieli kłopoty, wyglądali na zdrowych.

Cornet: Na Roland Garrosie była epidemia Covid

Jak się okazuje Covid jest dużym problemem na turniejach tenisowych, nie tylko na Wimbledonie. - Na Roland Garrosie była epidemia Covid, ale nikt o tym nie mówił - powiedziała Francuzka Alize Cornet na konferencji prasowej po zwycięskim meczu z Kazaszką Julią Putincewą. - W szatni wszyscy to mieliśmy i nic nie powiedzieliśmy - dodała.

- Zapłaciliśmy wysoką cenę za tą chorobę. Przez pół roku żyliśmy w bańce. Zaszczepiliśmy i dobrze. Covid to dziś jednak część naszego życia. Niektórzy zawodnicy łapią go w złych miejscach. Psychoza byłaby teraz czymś niewłaściwym. Zjedliśmy nasz czarny chleb i mam nadzieję, że to już jest za nami - powiedziała Cornet.

Olgierd Kwiatkowski