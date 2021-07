Wimbledon. Magda Linette i Alicja Rosolska odpadają z gry podwójnej

Tenis

Koszmar Magdy Linette i Alicji Rosolskiej w pierwszej rundzie Wimbledonu w grze podwójnej! Polki były na dobrej drodze, by awansować do kolejnej fazy (prowadziły 4:1 w trzecim secie), lecz ostatecznie to Ludmyła Kiczenok i Makoto Ninomiya cieszyły się ze zwycięstwa 6:4, 3:6, 9:7.

