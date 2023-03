Wimbledon jednak skapituluje? Rosjanie i Białorusini blisko dopięcia swego!

Organizatorzy Wimbledonu jednak się ugną i dopuszczą Rosjan i Białorusinów? Tak donoszą media

O sprawie pisze m.in. "Daily Telegraph". Jednocześnie dziennikarze tego tytułu twierdzą, że sportowcy z Rosji i Białorusi mogą dostać do podpisania specjalną deklarację, w której zobowiążą się do tego, by nie promować ani nie gloryfikować działań wojennych prowadzonych przez Rosję w Ukrainie.