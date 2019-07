Iga Świątek gra ze Szwajcarką Viktoriją Golubic w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Świątek ma dobre wspomnienia z Wimbledonu. W ubiegłym roku warszawianka okazała się najlepsza w rywalizacji juniorek.



18-letnia tenisistka znalazła się w głównej drabince tegorocznego turnieju seniorskiego dzięki dzikiej karcie. W pierwszej rundzie Świątek trafiła na Szwajcarkę Viktoriję Golubic, która w światowym rankingu sklasyfikowana jest na 81. miejscu. Polka plasuje się na 64. pozycji.

Początek spotkania nie ułożył się po myśli Świątek. Już w pierwszym gemie została "przełamana" przez dziewięć lat starszą rywalkę. Nasza tenisistka próbowała grać agresywnie, ale brakowało jej precyzji. Piłka po uderzeniach utalentowanej 18-latki zbyt często lądowała poza kortem. Dlatego Golubic miała ułatwione zadanie i objęła prowadzenie 2:0. Świątek na kolejną stratę własnego podanie nie mogła sobie pozwolić, bo znalazłaby się trudnym położeniu. Polka prowadziła już 40:15 i wydawało się, że trzeci gem padnie jej łupem. Golubic odrobiła straty po nieudanym skrócie warszawianki, a za chwilę miała break pointa. Kolejny zły drop shot w wykonaniu Świątek zakończył gema.

Po zaledwie 13 minutach gry Polka przegrywała aż 0:4. W końcu warszawianka opanowała nerwy debiutantki w seniorskim Wimbledonie i wykorzystała atut własnego podania. Straty do odrobienia nadal były jednak duże, ale gra naszej zawodniczki wyglądała lepiej. W szóstym gemie Świątek miała break pointa i od razu wykorzystała szansę. Ładnym uderzeniem z bekhendu Polka zmusiła przeciwniczkę do błędu. W następnym 18-latka podręcznikowo przygotowała sobie atak do siatki, ale w najważniejszym momencie wyrzuciła piłkę poza kort. Sfrustrowana Świątek oddała tego gema niemal bez walki.

Zwyciężczyni tego pojedynku w drugiej rundzie zmierzy się z lepszą z pary Naomi Osaka (Japonia, 2) - Julija Putincewa (Kazachstan).

Iga Świątek (Polska) - Viktorija Golubic (Szwajcaria) 2:6 - koniec I seta