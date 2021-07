Świątek z Jabeur już raz ze sobą grały w cyklu WTA. Prawie dwa lata temu Polka wygrała w trzech setach na turnieju w Waszyngtonie.

Od tego czasu jednak wiele się zmieniło. Polka triumfowała w turnieju wielkoszlemowym (Roland Garros), a Tunezyjka nie tak dawno, bo 20 czerwca, zwyciężyła w pierwszej imprezie z cyklu WTA w grze pojedynczej, gdy okazała się najlepsza na trawie w Birmingham.



Dla obu czwarta runda Wimbledonu to ich najlepszy wynik w tym turnieju. Jabeur została pierwszą Arabką, która dotarła do takiej fazy imprezy w Londynie. Po drodze Tunezyjka pokonała m.in. sześciokrotną zwyciężczynię Amerykankę Venus Williams oraz triumfatorkę z 2017 roku Hiszpankę Garbine Muguruzę.



"Jest niewiadomą, ponieważ ma świetną rękę. Używa tego w bardzo mądry sposób na trawie. Potrafi zagrać slajsa, potrafi płaską piłkę, potrafi top-spina. Ma szeroki wachlarz opcji" - oceniła rywalkę Świątek.



Polka to zwyciężczyni juniorskiego Wimbledonu z 2018 roku, ale dopiero po raz drugi występuje w seniorskiej imprezie. Przed dwoma laty odpadła już w pierwszej rundzie. Przed tegoroczną imprezą 20-latka mocno chłodziła nastroje, twierdząc, że nie stawia przed sobą żadnych celów, bo dopiero uczy się gry na trawie. Na razie jednak Świątek spisuje się bardzo dobrze. W trzech rundach nie straciła nawet seta, pokonując Su-Wei Hsieh z Tajwanu, Rosjankę Wierę Zwonariową i w końcu Rumunkę Irinę-Camelię Begu. W tym ostatnim spotkaniu Polka straciła tylko gema.

Reklama

"Czuję, że gram coraz lepiej w każdym kolejnym spotkaniu. Im dużej jestem na korcie, tym więcej zdobywam pewności siebie. Teraz bardzo dużo trenowałam, znacznie lepiej czuję nawierzchnię, niż na początku turnieju, czy wcześniej w Eastbourne" - mówiła tenisistka z Raszyna, która, łącznię z juniorską imprezą, rozegrała dopiero 11 meczów na trawie.



W poniedziałek przed nią kolejny test. Początek meczu na korcie numer 2 o 12.00 czasu polskiego. Transmisja w Polsacie Sport, a tekstowa w Interii .



Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!

Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!