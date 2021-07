Doświadczenie będzie więc po stronie tenisisty z Bazylei, dla którego korty w Londynie to drugi dom. Wygrał ten turniej osiem razy, a aż 18 razy grał co najmniej w ćwierćfinale.

Hurkacz grał z Federerem tylko raz. Przed dwoma laty w Indian Wells lepszy okazał się Szwajcar, który zwyciężył w dwóch setach 6:4, 6:4. Wtedy Federer doszedł do finału tej imprezy, przegrywając jednak z Austriakiem Dominikiem Thiemem. Potem wygrał jeszcze tylko jeden turniej ATP (Miami 2019), a po Australian Open 2020 miał bardzo długą przerwę w grze, przechodząc dwie operacje kolana.

W tym roku Szwajcar wystąpił w kilku turniejach, ale bez większych sukcesów. Najlepiej spisywał się w turniejach wielkoszlemowych. W Rolandzie Garrosie w Paryżu wygrał trzy mecze i się wycofał, chcąc się lepiej przygotować do sezonu na kortach trawiastych.



Natomiast w Wimbledonie jest już w ćwierćfinale, choć mógł odpaść już w pierwszej rundzie. Bardzo wysoko poprzeczkę zawiesił mu bowiem Adrian Mannarino, który musiał poddać mecz przy stanie 2-2 w setach, gdyż w jednej akcji, próbując zmienić kierunek biegu, się poślizgnął i doznał kontuzji kolana. Federer po meczu przyznał, że to Francuz zasłużył na zwycięstwo.



Hurkacz wygrał trzy turnieje, Federer jeden

Z kolei Hurkacz w tym okresie wygrał trzy turnieje z cyklu ATP (jedyne w jego dorobku), wszystkie na kortach twardych w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu 2019 roku triumfował w Winston-Salem, natomiast już w tym roku - w styczniu w Delray Beach, a w kwietniu w Miami. Ten ostatni to do tej pory największy sukces wrocławianina. Został bowiem pierwszym Polakiem, który wygrał turniej ATP Masters 1000.



Potem przyszedł trochę gorszy okres, przed Wimbledonem przytrafiła się seria sześciu porażek z rzędu, ale wynikało to z kłopotów zdrowotnych. Na kortach w Londynie Polak znowu prezentuje się wyśmienicie. W pierwszych trzech rundach nie stracił seta i nawet nie dał się przełamać. W starciu z Daniiłem Miedwiediewem nie było już tak prosto, ale "Hubi" potrafił odwrócić losy meczu ze stanu 1-2 w setach na 3-2. I został pierwszym Polakiem, który w turnieju Wielkiego Szlema pokonał wicelidera rankingu ATP.



W środę dojdzie więc do starcia doświadczonego mistrza, prawie 40-letniego Federera, z młodym wilkiem w osobie 24-letniego Hurkacza.

Zdjęcie Hubert Hurkacz / PAP/EPA

