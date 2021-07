Hurkaczowi udało się pokonać swojego rywala w trzech setach, odpowiednio 6:3, 6:4, 6:2. Mecz z niżej notowanym Kazachem okazał się dla tenisisty z Wrocławia historyczny - dzięki zwycięstwu po raz pierwszy zameldował się w 1/8 finału turnieju rozgrywanego na angielskiej ziemi.

Hurkacz: Fajnie mi się gra na Wimbledonie

Polak nie krył zadowolenia z tego triumfu, komentując sprawę na Twitterze. Podziękował także kibicom za wsparcie.



Wimbledon. Hubert Hurkacz niebawem pozna następnego przeciwnika

Jeszcze dziś Hurkacz pozna swojego kolejnego rywala. Będzie to ktoś z pary Marin Czilić (Chorwacja) Daniił Miedwiediew (Rosja).



Hubert Hurkacz to czołowy polski tenisista. W rankingu ATP zajmuje on obecnie 18. lokatę.

Zdjęcie Hubert Hurkacz ma powody do zadowolenia po starciu z Aleksandrem Bublikiem / GLYN KIRK/AFP/East News / East News

PaCze