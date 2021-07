Półfinał Wimbledonu, to życiowe osiągnięcie Hurkacza. Pierwszy raz znalazł się w najlepszej czwórce wielkoszlemowego turnieju.



Polak zatrzymał się na półfinale. Przegrał z Włochem Matteo Berrettinim 3:6, 0:6, 7:6 (7-3), 4:6.



Hurkacz odniósł się do tej rywalizacji w mediach społecznościowych. Napisał, że na Wimbledonie przeżył wyjątkowe chwile. Podziękował też kibicom.



"Walczyłem, ale Matteo Berrettini był dziś lepszy. Dla mnie to będzie niezapomniany turniej. Dziękuję wam za wielkie wsparcie jakie czułem podczas całego turnieju" - napisał Hurkacz na Twitterze.



MP



