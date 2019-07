48. w rankingu ATP Hubert Hurkacz gra z notowanym o 11 pozycji niżej Argentyńczykiem Leonardo Mayerem w drugiej rundzie Wimbledonu. Sprawdzaj wynik na żywo w Interii!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wimbledon. Kto faworytem turnieju? Wideo TV Interia

Strona nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.

Reklama

22-letni Hurkacz gra o życiowy wynik w Wielkim Szlemie. Jeszcze nigdy nie dotarł do trzeciej rundy. W Wimbledonie zadebiutował rok temu, ale odpadł w pierwszej rundzie.

W poniedziałek na otwarcie tegorocznego turnieju Polak pokonał rozstawionego z numerem 32. Serba Duszana Lajovicia 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Jeśli wygra z 32-letnim Mayerem, w kolejnej rundzie może spotkać się z liderem światowego rankingu Novakiem Djokoviciem. Rywalem Serba będzie dziś reprezentant USA Denis Kudla.

Dziś jako pierwszy serwował Mayer i wygrał gema otwierającego do 30, między innymi "częstując" Polaka asem. Hurkacz szybko odpowiedział swoim pierwszym asem w meczu, wyrównując stan pojedynku przy swoim podaniu. Polak miał okazję na przełamanie rywala już w trzecim gemie, ale Argentyńczyk obronił break pointa i wygrał gema. W kolejnym Hurkaczowi przytrafił się pierwszy podwójny błąd serwisowy. Nie przeszkodziło mu to doprowadzić do stanu 2:2.



Wynik meczu drugiej rundy:

Hubert Hurkacz (Polska) - Leonardo Mayer (Argentyna) 2:3 trwa I set