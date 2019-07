W I rundzie turnieju na kortach Wimbledonu Hubert Hurkacz gra z rozstawionym z numerem 32 Serbem Duszanem Lajoviczem. Polak zajmuje obecnie 48. miejsce w rankingu ATP. Jego rywal jest sklasyfikowany na 36. pozycji. Pierwszego seta wygrał Hurkacz.

22-letni tenisista z Wrocławia gra po raz szósty w turnieju głównym Wielkiego Szlema. Dotychczasowy bilans Polaka to dwa mecze wygrane i pięć przegranych. W ubiegłorocznym Wimbledonie Hurkacz przeszedł eliminacje, ale w I rundzie został wyeliminowany przez Australijczyka Bernarda Tomicza.

W ubiegłym tygodniu najlepszy obecnie polski tenisista dobrze zaprezentował się w turnieju ATP 250 w Eastbourne, przegrywając w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą Amerykaninem Taylorem Fritzem.



Lajović ma 29 lat. Serb w rankingu ATP najwyżej był sklasyfikowany na 23. pozycji. W Wimbledonie dwa razy przeszedł I rundę.

Pierwszy gem i łatwe zwycięstwo Polaka. Hurkacz zaczyna mecz od prowadzenia.



Wrocławianin przy pierwszej okazji przełamuje Serba. Prowadzi już 2-0.



Na razie najbardziej zacięty gem meczu. Hurkacz gra swoje, kontroluje sytuację w meczu. Jest już 3-0.



Lajović wygrywa gema do 0. Ale jeden punkt zdobył w kontrowersyjnych okolicznościach. Hurkacz uważał - najprawdopodobniej słusznie - że zagrał w linię przy stanie 0-30. Na korcie gdzie trwa mecz polsko-serbski nie ma systemu "hawk eye".



Jest 4-1. Polak nadal gra pewnie. Ma na razie 8 kończących uderzeń podczas gry rywal 4.



Lajović pokazuje, że potrafi pięknie zagrać, zwłaszcza jednoręcznym beckhandem. Wygrywa drugi gem w meczu. Jest 4-2 dla Hurkacza.



Dobra dyspozycja serwisowa Polaka, a na trawie to bardzo ważne. Wrocławianin miał już cztery asy. Łatwo wygrał gema. 5-2.



Lajović nie daje się przełamać po raz drugi. Jest 5-3 dla Polaka.



Hurkacz nie mógł lepiej zakończyć tego gema - asem serwisowym. Wcześniej miał problemy. Lajović staną przed szansą przełamania serwisu Polaka. Hurkacz wytrzymał presję. Nada gra dobrze. Zasłużenie wygrał pierwszego seta.





II set

Serb dobrze zaczyna drugi set. Nie bez problemów, ale jednak wygrywa pierwszego gema przy swoim serwisie. Po każdym zagraniu widać, że Lajović to doświadczony gracz.



1-1. Łatwo wygrany gem przez Hurkacza "na sucho". Kończy pięknym skrótem.



Zrobił się dobry, emocjonujący mecz. Obaj tenisiści się nie oszczędzają. Są długie wymiany. Polak miał dwie szanse na przełamanie. Szkoda, że ich nie wykorzystał. Serb kończy gema ładnym drop shotem. 2-1 dla Lajovicza.



2-2. Jeśli Polak ma wyraźną przewagę w tym meczu, to zdecydowanie w serwisie. Na razie z wielką łatwością wygrywa gemy przy własnym podaniu. Oby tak dalej.



3-2 dla Lajovicza. Było już 40-15 dla Hurkacza, ale po raz kolejny Serb wychodzi cało z opresji.



3-3. Trzeba przyznać, że Hurkacz jest konsekwentny. Jak serwuje, to dobrze. Wygrywa gema do 0 i nie pozostawia żadnej dyskusji. Czas na przełamanie serwisu rywala.



Znów Hurkacz miał break pointa, znów go nie wykorzystał. Lajović się wściekał, gestykulował, rzucił nawet rakietą, czuje, że za łatwo doprowadza do trudnych sytuacji, ale w decydujących momentach jest górą.



Ładny gem w wykonaniu Polaka i nie chodzi tylko o skuteczny serwis, ale pełną kontrolę na korcie.



Tym razem szybko wygrał Lajović. Set wkracza w decydującą fazę.



I runda Wimbledonu gry pojedynczej mężczyzn:



Duszan Lajović (Serbia, 32) - Hubert Hurkacz 3-6, 5-4 trwa II set







