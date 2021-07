Szwajcar w pierwszej rundzie miał trudną przeprawę z Adrianem Mannrino. Zakończyła się ona po kreczu Francuza, który nabawił się kontuzji kolana, próbując zmienić tor biegu. Wynik w setach brzmiał 2-2, a sam Federer przyznał, że rywal mógł wygrać ten mecz.

W spotkaniu z Gasquetem trwała bardzo zacięta walka w pierwszym secie. Nie doszło do przełamań, tak więc o losach partii zadecydował tie-break. W nim triumfator 20 turniejów wielkoszlemowych łatwo zwyciężył 7-1.



Dugi set układał się już po myśli tenisisty z Bazylei. Zwyciężył w nim 6:1, dwa razy przełamując rywala.



W trzeciej partii doszło tylko do jednego przełamania. Co prawda Szwajcar miał już piłkę meczową w dziewiątym gemie, przy podaniu Francuza, ale ten jeszcze się wtedy wybronił. Szwajcar zakończył sprawę w kolejnym gemie, kiedy serwował.



Rywalem Federera w trzeciej rundzie będzie Brytyjczyk Cameron Norrie.



2. runda gry pojedynczej mężczyzn:

Roger Federer (Szwajcaria, 6.) - Richard Gasquet (Francja) 7:6 (7-1), 6:1, 6:4

