Śledztwo prowadzi ITIA - agencja zajmująca się ochroną zawodowego tenisa przed korupcją. Nie ujawniono, które dokładnie spotkania znalazły się przedmiotem dochodzenia. Wiadomo tylko, że oba odbyły się w pierwszej rundzie.



Wimbledon 2021. Dwa ostrzeżenia ze strony bukmacherów

Skąd podejrzenia? - Przedstawiciele branży bukmacherskiej przekazali nam dwa ostrzeżenia. W obu przypadkach zachodzi podejrzenie co do czystości rywalizacji - powiedział rzecznik ITIA w rozmowie z BBC.



Na wynik meczu singlowego postawiono pięciocyfrową sumę, co automatycznie uruchamia wzmożoną czujność bukmacherów. Jak informuje "Die Welt", w ten pojedynek zaangażowany był niemiecki tenisista. Nie jest on jednak głównym podejrzanym w sprawie.



ITIA zaznacza, że samo domniemanie nieuczciwego przebiegu gry nie stanowi dowodu na złamanie prawa.



W kwietniu tego roku agencja zdecydowała się na orzeczenie dożywotniej dyskwalifikacji Argentyńczyka Franco Feitta. Udowodniono mu ustawienie dziewięciu meczów w latach 2014-18.



UKi

