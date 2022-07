Wimbledon. Djoković z kolejnym triumfem na koncie! Tym razem ograł rodaka

Novak Djoković to bez wątpienia największy specjalista od gry na wimbledońskich kortach w ostatnich kilku sezonach - od 2018 roku wygrał on trzy kolejne edycje wielkoszlemowych zawodów, robiąc sobie przymusową przerwę od triumfów w 2020 roku, kiedy to turniej został odwołany z powodu pandemii COVID-19.

W ogólnym rozrachunku Serb ma aż sześć zwycięstw w Wimbledonie na swoim koncie - nie dziwi więc, że od początku był faworytem zmagań również w tym roku i od początku pokazywał, że gra na trawie to jego żywioł. W pierwszej rundzie ograł 3:1 Soon-Woo Kwona, w drugiej zaś pokonał 3:0 Thanasiego Kokkinakisa. W końcu przyszedł czas na trzecie starcie - z Miomirem Kecmanoviciem.

Wimbledon. Novak Djoković - Miomir Kecmanović. Przebieg pierwszego seta

"Djoko" od razu rozpoczął mecz mocnym akcentem - z dużą łatwością przypisał pierwszego gema do swojego konta, oddając rywalowi zaledwie jedno "oczko". Chwilę potem po raz pierwszy przełamał również swojego oponenta - i mógł być z sekundy na sekundę coraz spokojniejszy o przebieg pierwszej odsłony meczu.

W trzecim gemie co prawda Kecmanović w końcu wyraźnie mu się postawił i miał aż trzy break pointy, ale Djoković bezbłędnie wybronił się z tej sytuacji. Ostatecznie nie oddał młodszemu koledze po fachu ani jednej mini-potyczki i zakończył seta z rezultatem 6:0.

Wimbledon. Novak Djoković - Miomir Kecmanović. Przebieg drugiego seta

Druga część potyczki miała już zupełnie inny przebieg. "Djoker" co prawda również i tym razem otworzył wynik, natomiast Kecmanović nie dał mu już tak łatwo odskoczyć z rezultatem. Błyskawicznie zapisał przy swoim nazwisku pierwszego w tym meczu gema i tak przez pewien czas wyglądała rozgrywka - punkt za punkt, gem za gem.

Przy stanie 3:3 nastąpiło jednak załamanie koncentracji u młodszego z zawodników - Djoković ograł go do zera w siódmej mini-potyczce i tej przewagi nie oddał do końca, wygrywając w drugim secie 6:3.

Wimbledon. Novak Djoković - Miomir Kecmanović. Przebieg trzeciego seta

Trzeci set został zainaugurowany przez najdłuższego gema w meczu - po bardzo zaciętych wymianach i widowiskowej grze na przewagi ostatecznie triumf w mini-potyczce przypadł w udziale Kecmanoviciowi. Później 22-latek znów musiał jednak kilkukrotnie uznać wyższość swojego przeciwnika.

Djoković zapisał na swoim koncie trzy kolejne sety i dopiero wówczas jego rywal postarał się go gonić. Niestety było dla niego już za późno - "Djoko" - po pewnej walce - w końcu "dobił" oponenta zwyciężając 6:4, a w całym spotkaniu 3:0! Jego kolejnym rywalem w Wimbledonie będzie Holender Tim Van Rijthoven, 104. rakieta świata według rankingu ATP.

Wimbledon. Novak Djoković - Miomir Kecmanović. Wynik meczu

Wimbledon. Novak Djoković 3:0 Miomir Kecmanović

Set po secie: 6:0, 6:3, 6:4

