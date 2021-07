Wimbledon. Auger-Aliassime wygrał z Zverevem w 1/8 finału

W pewnym momencie spotkanie zostało na chwilę przerwane z powodu deszczu. Po zasunięciu dachu i wznowieniu go Auger-Aliassime nie stracił rytmu i w efektownym stylu wyeliminował Zvereva. Odniósł tym samym piąte zwycięstwo w karierze nad zawodnikiem z Top5 światowej listy. W czterogodzinnym meczu posłał 54 uderzeń wygrywających, w tym 17 asów.

"Marzenie się spełniło. Jestem zwykłym gościem z Kanady. To największe zwycięstwo w mojej karierze. Atmosfera pod zasuniętym dachem była niesamowita. To było ogromnie trudne wyzwanie, wiedząc, że nigdy wcześniej nie tylko go nie pokonałem, ale także nie wygrałem z nim seta. Kiedy zaczął wracać do gry, to musiałem kopać naprawdę głęboko. Bez fanów byłoby to znacznie trudniejsze" - podkreślił.

Felix Auger-Aliassime po raz pierwszy w ćwierćfinale

Jest piątym graczem z Kraju Klonowego Liścia, który dotarł do ćwierćfinału w Wimbledonie. Nieco wcześniej w poniedziałek do tego grona dołączył też jego rodak Denis Shapovalov, który jest rozstawiony z "10".

Dotychczas najlepszym wynikiem Augera-Aliassime w Wielkim Szlemie była 1/8 finału, do której dotarł wcześniej dwukrotnie. W głównej drabince londyńskiej imprezy zadebiutował podczas poprzedniej edycji dwa lata temu (ubiegłoroczna została odwołana z powodu pandemii COVID-19) i zatrzymał się wówczas na trzeciej rundzie.

Wimbledon. Auger-Aliassime zna kolejnego rywala

O awans do półfinału zagra z Włochem Matteo Berrettinim (7.)

Zverev, który w tym sezonie wygrał 27 i przegrał 11, w każdej z trzech pozostałych odsłon Wielkiego Szlema dotarł co najmniej do półfinału. Finalista ubiegłorocznego US Open powtórzył teraz swój najlepszy wynik w Wimbledonie - poprzednio w 1/8 finału wystąpił w 2017 roku.

Zdjęcie Felix Auger-Aliassime po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale Wimbledonu / AP/Associated Press/East News / East News