Wimbledon 2022: Transmisje, gdzie oglądać, stream online

Tegoroczny Wimbledon odbędzie się w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Z racji tego, że jest to niezwykle prestiżowy turniej wielkoszlemowy, udział w nim biorą najlepsze tenisistki i najlepsi tenisiści na świecie. Wimbledon rozgrywany jest na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton w Londynie.

Wimbledon 2022

Wimbledon 2022 będzie turniejem innym niż to miało miejsce do tej pory. Tenisistki i tenisiści biorący udział w londyńskim turnieju nie otrzymają bowiem żadnych punktów do światowego rankingu - poinformowała jakiś czas temu organizacja zarządzająca rozgrywkami elity ATP. Powodem jest wykluczenie z imprezy Rosjan i Białorusinów.

"Prawo zawodników jakiejkolwiek narodowości do udziału w turniejach w oparciu o wyniki sportowe, bez dyskryminacji, to podstawa Touru. Decyzja Wimbledonu o wykluczeniu Rosjan i Białorusinów podważa tę zasadę i wiarygodność rankingu ATP. (...) Jeśli okoliczności się nie zmienią, nie widzimy innej możliwości, choć to wielki żal, niż wyłączenie Wimbledonu w 2022 z systemu rankingowego" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej ATP.

Za udział w nadchodzącej edycji Wimbledonu tenisiści i tenisistki nie otrzymają punktów rankingowych, ale organizatorzy zadbali, aby rywalizacja na londyńskich kortach była dla nich atrakcyjna. W czwartek poinformowali o rekordowej puli nagród w wysokości 40,3 mln funtów.

W ubiegłym roku pula nagród nieznacznie przekroczyła 35 mln funtów.

"Od pierwszej rundy kwalifikacji aż po finałowy triumf nagrody pokazują, jak zawodnicy ważni są dla tego turnieju" - napisano w komunikacie.

Kto zagra na Wimbledonie?

Wśród uczestników Wimbledonu 2022 nie zabraknie Polaków. Wśród kobiet z numerem jeden rozstawiona będzie Iga Świątek, liderka rankingu WTA, która triumfowała w tegorocznym Roland Garros. Tenisistka z Raszyna jest faworytką bukmacherów, jeśli chodzi o końcowy triumf w Wimbledonie.

Z kolei w zmaganiach mężczyzn o jak najlepszy wynik powalczy Hubert Hurkacz. Polski tenisista rok temu doskonale spisywał się na kortach trawiastych w Londynie, dochodząc do półfinału Wimbledonu po pokonaniu słynnego Rogera Federera. W tej fazie turnieju musiał uznać wyższość Matteo Berrettiniego. Włoch z kolei przegrał w wielkim finale z Novakiem Djokoviciem.

Transmisje Wimbledonu 2022

Transmisje Wimbledonu 2022 zapowiadają się więc niezwykle ciekawie. Oprócz meczów Świątek i Hurkacza, w akcji zobaczymy najlepszych tenisistów świata. Wimbledon będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu.

Mecze Świątek, Hurkacza i innych skomentują między innymi Dawid Olejniczak czy Marcin Muras.

Gdzie oglądać Wimbledon?

Szczegółowy plan transmisji Wimbledonu 2022 będzie dostępny na stronie Polsatsport.pl. Mecze Świątek i Hurkacza na Wimbledonie będzie można oglądać w najwyższej jakości na sportowych antenach Polsatu oraz w Polsat Box Go.