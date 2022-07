Wimbledon 2022. O której mecze w środę? Kto gra? Transmisje w Polsacie

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. W tym sezonie wśród grona faworytów do zwycięstwa zaliczani są Iga Świątek, liderka rankingu WTA oraz Hubert Hurkacz, który rozstawiony jest z numerem "7". Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w środę 6 lipca

debel Ram/Salisbury - Mahut/Roger-Vasselin (12, Polsat Sport News, Dawid Olejniczak)

Learner Tien - Martyn Pawelski (12, Polsat Sport Premium 2, Michał Krogulec)

debel Collins/Krawczyk - Rosolska/Routliffe (14, Polsat Sport Extra, Maciej Łuczak)

Olivia Lincer - Victoria Mboko (14, Polsat Sport Premium 2, Michał Krogulec)

Ajla Tomljanović - Jelena Rybakina (14, Polsat Sport News, Filip Gawęcki)

Simona Halep - Amanda Anisimova (14.30, Polsat Sport, Krzysztof Wanio i Tomasz Tomaszewski)

Cristian Garin - Nick Kyrgios (16, Polsat Sport Extra, Karol Stopa)

Taylor Fritz - Rafael Nadal (16.30, Polsat Sport, Marcin Muras i Dawid Olejniczak)

