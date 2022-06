Wimbledon 2022. O której mecze Polaków w czwartek? Kto gra? Transmisje w Polsacie

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. W tym sezonie wśród grona faworytów do zwycięstwa zaliczani są Iga Świątek, liderka rankingu WTA oraz Hubert Hurkacz, który rozstawiony jest z numerem "7". Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Mecze rozpoczną się w czwartek 30 czerwca o godz. 12. Wśród kobiet zagrają wówczas Paula Badosa - Irina Bara, Ana Bogdan - Petra Kvitova, Alize Cornet - Claire Liu oraz Ajla Tomljanovic - Catherine Harrison.

Dla nas kluczowy będzie jednak mecz Igi Świątek, który jest zaplanowany na godz. 16. Rywalką pierwszej rakiety świata będzie Holenderka Lesley Pattinama Kerkhove, notowana na 138. miejscu na świecie. Z kolei o godz. 17.30 Magdalena Fręch ma zagrać ze Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą. Alicja, Rosolska, Magda Linette i Katarzyna Piter zagrają również mecze deblowe, podobnie jak i Kamil Majchrzak oraz Jan Zieliński.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w czwartek 30 czerwca

Katarzyna Piter/Oksana Kałasznikowa - Tereza Mihalikova/Marie Bouzkova, godz. 12 (Polsat Sport News, Maciej Łuczak)

Jordan Thompson - Stefanos Tsitsipas, godz. 14 (Polsat Sport Premium 2, Tomasz Tomaszewski)

Alicja Rosolska/Erin Routliffe - Irina Begu/Anżelina Kalinina, godz. 14 (Polsat Sport News, Maciej Łuczak)

Katie Boulter - Karolina Pliskova, godz. 14.30 (Polsat Sport, Karol Stopa)

Iga Świątek - Lesley Pattinama Kerkhove, godz. 16 (Polsat Sport, Dawid Olejniczak)

Alize Cornet/Diane Parry - Magda Linette/Bernarda Para, godz. 16 (Polsat Sport News, Michał Krogulec)

Ricardas Berankis - Rafael Nadal, godz. 16.30 (Polsat Sport Premium 2, Karol Stopa)

Magdalena Fręch - Anna Karolina Schmiedlova, godz. 18 (Polsat Sport, Michał Gawęcki)

Kamil Majchrzak/Jan Zieliński - Laslo Djere/ Dusan Lajović, godz. 18 (Polsat Sport News)

Alex de Minaur - jack Draper, godz. 18 (Polsat Sport Premium 2, Dawid Olejniczak)

Coco Gauff - Mihaela Buzarnescu, godz. 18 (Polsat Sport Extra, Marcin Muras)