Wimbledon 2022. O której dzisiaj Polaków? Kto gra? Transmisje w Polsacie

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.



Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w czwartek 7 lipca

Jankovic/Radwańska - Dellacqua/Molik (Polsat Sport News, godz. 12, Dawid Olejniczak)

Ram/Salisbury - Ebden/Purcell (Polsat Sport News, godz. 14, Filip Gawęcki)

Jabeur - Maria (Polsat Sport, godz. 14.30, Krzysztof Wanio)

Cabal/Farah - Mektic/Pavić (Polsat Sport News, godz. 16, Michał Krogulec)

Rybakina - Halep (Polsat Sport, godz. 16.30, Marcin Muras)

Ebden/Stosur - Skupski/Krawczyk (Polsat Sport News, godz. 18.30, Maciej Łuczak)

