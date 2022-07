Wimbledon 2022. O której dzisiaj mecze Polaków? Kto gra? Transmisje w Polsacie

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Wimbledon 2022. Kto gra w poniedziałek, 4 lipca? O której godzinie mecze Polaków?

Dla polskich fanów najciekawszym wtorkowym wydarzeniem na londyńskich kortach będzie zapewne powrót Agnieszki Radwańskiej. Nasza najlepsza niegdyś tenisistka wystąpi u boku Jeleny Janković w turnieju legend. Ich rywalkami w deblu będą Flavia Pennetta i Francesca Schiavone. Spotkanie rozpocznie się około godziny 16.00

Nasi reprezentanci zagrają dziś także na Wimbledonie w juniorskich zmaganiach. Wśród chłopców około godziny 15.00 o awans do 1/8 finału powalczy Martyn Pawelski, a jego rywalem będzie Francuz Paul Barbier Gazeu.

W samo południe Weronika Ewald w parze z Isis Louise van den Broek zagra o 1/8 finału debla z Hannah Klugman oraz Hephzibah Oluwadare. Potem na kort wybiegnie Olivia Lincer ze swoją deblową partnerką - Renatą Jamrichovą. Po drugiej stronie kortu staną Sofia Johnson oraz Daniela Piani.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji we wtorek 5 lipca

Melchiar-Martinez/Perez - Krejcikova/Siniakova, 12.00, komentarz: D. Olejniczak, Polsat Sport News

Maria - Niemeier, 14.00, komentarz: F. Gawęcki, Polsat Sport Extra

Djokovic - Sinner, 14:30, komentarz: K. Wanio oraz T. Tomaszewski, Polsat Sport

Blake/Nestor - Haas/Philippoussis, około 14.00, komentarz: M. Łuczak, Polsat Sport News

Pennetta/Schiavone - Radwańska/Janković, około 16.00, komentarz: F. Gawęcki, Polsat Sport

Goffin - Norrie, około 16.00, komentarz: K. Stopa, Polsat Sport News

Bouzkova - Jabeur, około 16.30, komentarz: M. Muras, D. Olejniczak, Polsat Sport Extra

Barbier Gazeu - Pawelski, około 16.00, komentarz: M. Krogulec, Polsat Sport Premium 2

Farah/Ostapenko - Skupski/Krawczyk, około 18.00, komentarz: M. Łuczak, Polsat Sport Extra

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać transmisje w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

