Wimbledon 2022. O której dzisiaj mecze Polaków? Kto gra? Transmisje w Polsacie

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Wimbledon 2022. Kto gra w poniedziałek, 4 lipca? O której godzinie mecze Polaków?

Jedyną przedstawicielką Polski, która w poniedziałek 4 lipca zagra na wielkoszlemowych kortach Wimbledonu będzie Alicja Rosolska. 36-latka u boku Erin Routliffe powalczy o awans do ćwierćfinału debla z duetem, który tworzą Asia Muhammad i Ena Shibahara. Ten mecz rozpocznie się o 12.00 na korcie numer 5. Transmisja z komentarzem Macieja Łuczaka na kanale Polsat Sport Extra.

Wielkie emocje czekają polskich fanów także na juniorskich kortach. Tam dwie nasze tenisistki zagrają dziś w samo południe o awans do 1/8 finału. Olivia Lincer zmierzy się z Johanne Christine Svendsen, a Weronika Ewald z Nikolą Bartunkovą.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w poniedziałek 4 lipca

Rosolska/Routliffe - Muhammad/Shibahara: ok. godz. 12 (kom. M. Łuczak) - Polsat Sport Extra,

Garin - de Minaur: ok. godz. 12 (kom. K. Stopa) - Polsat Sport News,

Rybakina - Martić: ok. godz. 14 (kom. F. Gawęcki) - Polsat Sport Extra,

Cornet - Tomjlanović: ok. godz. 14 (kom. M. Krogulec) - Polsat Sport News,

Nakashima - Kyrgiors: ok. godz. 14.30 (kom. D. Olejniczak) - Polsat Sport,

Kubler - Fritz: ok. godz. 16 (kom. F. Gawęcki) - Polsat Sport Extra,

Xu/Yang - Guarchi/Klepac: ok. godz. 16 (kom. M Krogulec) - Polsat Sport News

Badosa - Halep: ok. godz. 16.30 (kom. D. Olejniczak) - Polsat Sport,

Anisimova - Tan: ok. godz. 18 (kom. T. Tomaszewski) - Polsat Sport Extra,

van de Zandschulp - Nadal: ok. godz. 18.30 (kom. M. Muras) - Polsat Sport,

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać transmisje w telewizji i Internecie?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

