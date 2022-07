Wimbledon 2022. O której dzisiaj mecze Polaków? Kto gra? Transmisje w Polsacie

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. W tym sezonie do grona faworytek do zwycięstwa zaliczana jest Iga Świątek, liderka rankingu WTA. Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Majchrzak/Zieliński - Djere/Lajovic 3:2. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wimbledon 2022. Kto gra w sobotę, 2 lipca? O której godzinie mecze Polaków?

W sobotę czeka nas sporo emocji, związanych z występami tenisistów i tenisistek z Polski. Rywalizację w turnieju juniorów rozpoczną Martyn Pawelski i Olaf Pieczkowski, swoje mecze trzeciej rundy turnieju singlistek rozegrają Iga Świątek i Magdalena Fręch, spotkanie deblowe z kolei zagra Alicja Rosolska. W turnieju juniorek zaprezentuje się z kolei Olivia Lincer.

Pawelski zagra z Brytyjczykiem, Patrickiem Bradym. Będzie to pierwszy mecz na korcie numer 6. Będzie można oglądać go na antenie Polsat Sport News z komentarzem Tomasza Tomaszewskiego.

Iga Świątek rozegra swoje spotkanie trzeciej rundy z Alize Cornet około godziny 16:00 na korcie numer 1. Mecz ten będzie można oglądać na antenie Polsat Sport, a o komentarz zadba Dawid Olejniczak.

Nasza rewelacja turnieju singlowego kobiet, Magdalena Fręch powalczy o miejsce w 1/8 finału z Simoną Halep. To spotkanie również rozpocznie się około 16:00, a oglądać je będzie można w Polsat Sport Extra.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w poniedziałek 27 czerwca

Patrick Brady - Martyn Pawelski, godz. 12:00, Polsat Sport News, komentarz Tomasz Tomaszewski

Harmony Tan - Katie Boulter, godz. 12:00, Polsat Sport Premium 2, komentarz Michał Krogulec

Alex de Minaur - Liam Broady, godz. 14:00, Polsat Sport News, komentarz Karol Stopa

Richard Gasquet - Botic van de Zandschulp, godz. 14:00, Polsat Sport Premium 2, komentarz Filip Gawęcki

Cori "Coco" Gauff - Amanda Anisimova, godz. 14:30, Polsat Sport, komentarz Krzysztof Wanio

Iga Świątek - Alize Cornet, ok. 16:00, Polsat Sport, komentarz Dawid Olejniczak

Magdalena Fręch - Simona Halep, ok. 16:00, Polsat Sport Extra, komentarz Filip Gawęcki

Paula Badosa - Petra Kvitova, ok. 16:30, Polsat Sport News, komentarz Tomasz Tomaszewski

Nick Kyrgios - Stefanos Tsitsipas, ok. 18:30, Polsat Sport Extra, komentarz Dawid Olejniczak

Lorenzo Sonego - Rafael Nadal, ok. 18:30, Polsat Sport, komentarz Marcin Muras

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać transmisje w telewizji i Internecie?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

