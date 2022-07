Wimbledon 2022. O której dzisiaj mecze Polaków? Kto gra? Transmisje w Polsacie

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. W tym sezonie wśród grona faworytów do zwycięstwa zaliczani są Iga Świątek, liderka rankingu WTA.

Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Reklama

Wimbledon. W piątek grają debliści

Nasi tenisiści zaprezentują się w deblu. Łukasz Kubot i Szymon Walków, w meczu drugiej rundy, zmierzą się z parą Ivan Dodig i Austin Krajiciek. Ten mecz jest zaplanowany na 16.

Również w deblu, zaprezentuje się Magdalena Fręch. W singlu doszła już do trzeciej rundy. O to samo powalczy w parze Beatriz Haddad Maią. Polsko-brazylijski debel zmierzy się z Viktorią Kuzmovą i Arantxą Rus. Ten mecz ma się odbyć o 12.

Swój mecz dokończą też Kamil Majchrzak i Jan Zieliński. Ich spotkanie z Laslo Djerem i Duszanem Lajoviciem przerwał deszcz. W momencie zejścia z kortu, serbska para prowadziła 7:5, 2:0. Ten mecz wstępnie planowany jest na godzinę 14.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w piątek 1 lipca

Magdalena Fręch/Beatriz Haddad Maia - Viktoria Kuzmova/Arantxa Rus godz. 12:00 (kom. M. Krogulec) - Polsat Sport News

Frances Tiafoe - Aleksandr Bublik godz. 12:00 (kom. K. Wanio) - Polsat Sport Premium 2

Heather Watson - Kaja Juvan godz. 14:00 (kom. F. Gawęcki) - Polsat Sport News

Kamil Majchrzak/Jan Zieliński - Laslo Djere/Duszan Lajović godz. 14:00 (kom. D. Olejniczak) - Polsat Sport Extra

Maria Sakkari - Tatjana Maria godz. 14.00 (kom. M. Łuczak) - Polsat Sport Premium 2

Diane Parry - Ons Jabeur godz. 14:30 (kom. Tomasz Tomaszewski) - Polsat Sport

Angelique Kerber - Elise Mertens godz. 16:00 (kom. F. Gawęcki) - Polsat Sport News

Łukasz Kubot/Szymon Walków - Ivan Dodig/Austin Krajicek godz. 16:00 (kom. D. Olejniczak) - Polsat Sport

Jannik Sinner - John Isner godz. 16:00 (kom. M. Łuczak) - Polsat Sport Premium 2

Novak Djoković - Miomir Kecmanović godz. 16:30 (kom. T. Tomaszewski) - Polat Sport Extra

Oscar Otte - Carlos Alcaraz godz. 18:00 (kom. M. Muras) - Polsat Sport Extra

Cameron Norrie - Steven Johnson godz. 18:30 (kom. K. Stopa) - Polsat Sport