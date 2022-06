Wimbledon 2022. O której dzisiaj mecze Polaków? Kto gra? Transmisje w Polsacie

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. W tym sezonie wśród grona faworytów do zwycięstwa zaliczani są Iga Świątek, liderka rankingu WTA oraz Hubert Hurkacz, który rozstawiony jest z numerem "7". Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Wimbledon 2022. Kto gra w poniedziałek 27 czerwca? O której godzinie mecze Polaków?

Pierwsze mecze na Wimbledonie 2022 rozpoczną się w poniedziałek 27 czerwca o godzinie 12.00 czasu polskiego. Łącznie aż pięcioro Polaków rozegra spotkania pierwszej rudny singla.

Już o godzinie 12.00 na kort wyjdzie Hubert Hurkacz (10. ATP), który zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (37. ATP). Będzie to piąte spotkanie pomiędzy tymi tenisistami, a jak dotąd bilans gier jest remisowy. Hurkacz z Davidovichem Fokiną jeszcze nie grał na trawie. Mecz Hubert Hurkacz - Alejandro Davidovich Fokina rozegrany zostanie na korcie numer 3. Transmisja w tv na Polsacie Sport, o komentarz zadba Dawid Olejniczak.

Także w samo południe do gry w Wimbledonie 2022 przystąpi Maja Chwalińska (170. WTA). 20-letnia Polka do turniejowej drabinki dostała się po grze w ubiegłotygodniowych trzystopniowych kwalifikacjach. Chwalińska nie będzie faworytką w starciu z Czeszką Kateriną Siniakovą (79. WTA.). Te tenisistki zmierzą się ze sobą po raz pierwszy. Spotkanie Maja Chwalińska - Katerina Siniakova odbędzie się na korcie numer 16. Transmisja w tv na kanale Polsat Sport Extra, komentarz Filip Gawęcki).

Tuż po zakończeniu meczu Chwalińskiej na korcie nr 16 zaprezentuje się Kamil Majchrzak (najwcześniej ok. godziny 13.30). Zajmujący 91. miejsce w zestawieniu ATP Polak zmierzy się z 79. Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem. Będzie to ich drugi mecz, a cztery lata temu triumfował Kokkinakis, także w I rundzie Wimbledonu. Transmisja meczu Kamil Majchrzak - Thanasi Kokinas w tv na kanale Polsat Sport, komentarz Filip Gawęcki.

Podobnie jak Majchrzak, ok. godziny 13.30 - 14.00 na korcie nr 10 wystąpi Katarzyna Kawa (132. WTA), która tak samo jak Chwalińska do Wimbledonu 2022 dostała się za sprawą udanych eliminacji. Polka zagra z Kanadyjką Rebeccą Mariną (104. WTA) i będzie to ich premierowe starcie. Transmisja spotkania Katarzyna Kawa - Rebecca Marino w tv na kanale Polsat Sport Extra, komentarz Michał Krogulec).

Ostatnim polskim poniedziałkowym akcentem będzie mecz Magdy Linette. Poznanianka (65. WTA) zmierzy się w I rundzie Wimbledonu z Meksykanką Fernandą Contreras Gomez (191. WTA). Będzie to pierwsze starcie pomiędzy tymi tenisistkami. Mecz Magda Linette - Fernanda Contreras Gomez rozpocznie się najwcześniej ok. godziny 16.00 (trzeci z kolei mecz od 12.00) i rozegrany zostanie na korcie numer 17. Transmisja meczu Magda Linette - Fernanda Contreras Gomez w tv na kanale Polsat Sport, komentarz Krzysztof Wanio).

We wtorek 28 czerwca mecze I rundy Wimbledonu 2022 rozegrają Iga Świątek i Magdalena Fręch.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w poniedziałek 27 czerwca

Alejandro Davidovich Fokina - Hubert Hurkacz godz. 12:00 (Polsat Sport, kom. Dawid Olejniczak)

Katerina Siniakova - Maja Chwalińska godz. 12:00 (Polsat Sport Extra, kom. Filip Gawęcki)

Cameron Norrie - Pablo Andujar godz. 12:00 (Polsat Sport News, kom. Michał Krogulec)

Thanasi Kokkinakis - Kamil Majchrzak godz. 14:00 (Polsat Sport, kom. Filip Gawęcki)

Rebecca Marino - Katarzyna Kawa godz. 14:00 (Polsat Sport Extra, kom. Michał Krogulec)

Novak Djoković - Soon Kwon godz. 14:30 (Polsat Sport News, kom. Tomasz Tomaszewski)

Magda Linette - Fernanda Gomez godz. 16:00 (Polsat Sport, kom. Krzysztof Wanio)

Jan Lennard Struff - Carlos Alcaraz godz. 16:00 (Polsat Sport News, kom. Dawid Olejniczak)

Tamara Korpatch - Heather Watson godz. 16:00 (Polsat Sport Premium 2, kom. Maciej Łuczak)

Alison van Uytvanck - Emma Raducanu godz. 16:30 (Polsat Sport Extra, kom. Tomasz Tomaszewski)

Angelique Kerber - Kristina Mladenović godz. 18:00 (Polsat Sport Extra, kom. Marcin Muras)

Maria Sakkari - Zoe Hives godz. 18:00 (Polsat Sport News, kom. Krzysztof Wanio)

Ryan Peniston - Henri Laaksonen godz. 18:00 (Polsat Sport Premium 2, kom. Maciej Łuczak)

Andy Murray - James Duckworth godz. 18:30 (Polsat Sport, kom. Karol Stopa)



Początek specjalnego studia Wimbledon 2022 od godziny 11:00 w Polsacie Sport i Polsat Sport Premium 1.

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać transmisje w telewizji i Internecie?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

