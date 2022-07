Wimbledon 2022. O której dzisiaj mecze? Kto gra? Transmisje w Polsacie

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Wimbledon 2022. Kto gra w piątek 8 lipca?

W piątek na londyńskich kortach miały zostać rozegrane przede wszystkim dwa półfinały singla mężczyzn. Niestety, odbędzie się tylko jedno spotkanie, w którym Novak Djoković zmierzy się z reprezentantem gospodarzy - Cameronem Norriem. Na zwycięzcę tego starcia czeka już w finale Nick Kyrgios, który mógł cieszyć się z awansu po wycofaniu się z Wimbledonu Rafaela Nadala. Hiszpan został zmuszony do podjęcia takiej decyzji przez uraz brzucha.

Rywalizacja o triumf na Wimbledonie toczy się także między innymi na juniorskich kortach. W piątek rozegrane zostaną półfinały pań oraz panów w singlu oraz deblu. W jednym z nich zobaczymy Polaka - Olaf Pieczkowski w parze z Czechem Jakubem Mensikiem zagrają z francuskim duetem, który tworzą Gabriel Debru oraz Paul Inchauspe. Początek spotkania około 17.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w piątek 8 lipca

Ludmyła Kiczenko/Julia Ostapenko - Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, godzina 14.30, komentarz: K. Wanio, T. Tomaszewski, Polsat Sport

Novak Djoković - Cameron Norrie, około godziny 15:30, komentarz: M. Muras, D. Olejniczak, Polsat Sport

Gabriel Debru/Paul Inchauspe - Jakub Mensik/Olaf Pieczkowski, około godziny 17, komentarz: M. Krogulec, Polsat Sport Premium 2

Elise Mertens/Shuai Zhang - Danielle Collins/Desirae Krawczyk, około godziny 17.30, komentarz: M. Łuczak, Polsat Sport News

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać transmisje w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

