Wimbledon 2022. Kto gra w środę 29 czerwca? O której? Transmisje w Polsacie

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. W tym sezonie wśród grona faworytek do zwycięstwa w turnieju kobiet zaliczana jest Iga Świątek, liderka rankingu WTA. Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Wimbledon 2022. Kto gra w środę 29 czerwca? O której godzinie mecze mecze Polaków?

29 czerwca czekają nas emocje zarówno w turnieju singlowym, jak i deblowym, a mecze zaczną się już o godzinie 11. Drugą rundę zaczynają nasze tenisistki. Pierwsza na kort powinna wyjść Magda Linette, której mecz z Angeliką Kerber zaplanowany jest jako drugi jutrzejszego dnia na korcie 2(na pewno nie zacznie się przed godziną 14), ich starcie poprzedzi mecz Ruud vs Humbert.

Później emocje nam się skumulują, bo do walki wkroczy Maja Chwalińska, która czeka mecz z Alison Riske-Amritraj, a także Łukasz Kubot i Szymon Wałków, którzy zagrają z Maximem Cressym i Feliciano Lopezem. Oba mecze zaczną się nie wcześniej niż o 16. Spotkanie Chwalińskiej jest rozplanowane jako trzecie tego dnia na korcie 18, Kubot i Wałków zagrają na korcie 6.

W teorii najpóźniej, bo nie przed 18, swoje mecze powinny zacząć Katarzyna Kawa, a także Magdalena Fręch, która w deblu grać będzie w parze z Beatriz Haddad. Pojedynek Kawy z Ons Jabeur będzie ostatnim w kolejności na korcie 3, Kawa i Haddad zagrają z duetem Hradecka/Mirza na korcie 14, a ich mecz również jest zaplanowany jako ostatni tego dnia.

Oprócz Polaków tego dnia będziemy mogli oglądać także mecze Novaka Djokovicia, Emmy Raducanu czy zapowiadający się bardzo dobrze pojedynek Andy`ego Murraya z Johnem Isnerem.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w środę 29 czerwca

Polsat Sport



Angelique Kerber - Magda Linette, godz. 14:00(kom. D. Olejniczak)



Maja Chwalińska - Alison Riske-Amritraj, godz. 16:00(kom. M.Muras)

Katarzyna Kawa - Ons Jabeur, godz. 18:00(kom. K. Stopa)

Polsat Sport Extra



Novak Djoković - Thanasi Kokkinakis, godz. 14:30(kom. K. Stopa)



Emma Raducanu - Caroline Garcia, godz. 16:30(kom. T. Tomaszewski)



Andy Murray - John Isner, godz. 18:30(kom. T. Tomaszewski)

Polsat Sport News



Ugo Humbert - Casper Ruud, godz. 12:00(kom. D. Olejniczak)

Jule Niemeier - Anett Kontaveit, godz. 14:00(kom. F. Gawęcki)

Maxime Cressy/Feliciano Lopez - Łukasz Kubot/Szymom Wałków, godz. 16:00(kom. D. Olejniczak)

Sania Mirza/Lucie Hradecka - Magdalena Fręch/Beatriz Haddad, godz. 18:00(kom. M. Łuczak)

Polsat Sport Premium 2



Ryan Peniston - Steve Johnson, godz. 12:00(kom. M. Krogulec)

Yanina Wickmayer - Jelena Ostapenko, godz. 14:00(kom. M. Krogulec)

Cameron Norrie - Jaume Munar, godz. 16:00(kom. K. Wanio)

Maria Sakkari - Wiktorija Tomowa, godz. 18.00(kom. K Wanio)

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać transmisje w telewizji i Internecie?

Iga Świątek w Polsacie

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

Polsat Box Go Sport - pakiet w Polsatboxgo.pl