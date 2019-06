15-letnia Cori Gauff została najmłodszą tenisistką w liczonej od 1968 roku Open Erze, która przeszła eliminacje wielkoszlemowego Wimbledonu. Amerykanka wystąpiła w nich dzięki otrzymanej od organizatorów tzw. dzikiej karcie.

Zdjęcie Cori Gauff /AFP

Gauff w ostatniej rundzie kwalifikacji rozgromiła Belgijkę Greet Minnen 6:1, 6:1. Zawodniczka z USA, która na co dzień treningi łączy z chodzeniem do szkoły, w dwóch wcześniejszych pojedynkach również nie straciła seta.

Reklama

"Wiedziałam, że nie jestem faworytką w tych meczach, więc po prostu czerpałam radość z gry" - zaznaczyła w rozmowie z dziennikarzami.

Poprzednią 15-latką w głównej drabince londyńskiej imprezy wielkoszlemowej była w 2009 roku Laura Robson. Brytyjka jednak nie wywalczyła swojego miejsca na korcie, lecz dostała je za sprawą "dzikiej karty".

Gauff marzy, by piątkowe losowanie głównej drabinki singla postawiło na jej drodze w Wimbledonie jedną z jej idolek, czyli Serenę lub Venus Williams.

"Gram w tenisa ze względu na Serenę i to z jej powodu tata postanowił wręczyć mi do ręki rakietę. Nie mam żadnych oczekiwań co do wyniku. Nie przejmuję się tym, na kogo trafię. Będę się cieszyć, że w ogóle jestem w głównej drabince, choć chciałabym dzielić kort z Sereną. Gdybym mogła zagrać z którąkolwiek z sióstr Williams, byłoby to spełnieniem marzeń" - zaznaczyła mistrzyni juniorskiego Rolanda Garrosa z ubiegłego roku.

Zasadnicza część turnieju na trawiastych kortach w Wimbledonie rozpocznie się w poniedziałek.