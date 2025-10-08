Wiktorowski wkroczył do akcji, interwencja Polaka na nic. Osaka wyeliminowana z WTA Wuhan

Naomi Osaka rozpoczęła swoją tegoroczną przygodę z turniejem WTA 1000 w Wuhan od wymagającej potyczki z Leylah Fernandez. Japonka znajdowała się już na krawędzi pożegnania z rozgrywkami, broniła break pointa w jedenastym gemie drugiego seta. Finalnie podopieczna Tomasza Wiktorowskiego wyszła z opresji i zdołała wygrać spotkanie z reprezentantką Kanady 4:6, 7:5, 6:3.

Dziś czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych stanęła do walki o awans do najlepszej "16". Przeciwniczką rozstawionej z "11" tenisistki okazała się Linda Noskova, która jeszcze w niedzielę rywalizowała o tytuł w tysięczniku rozgrywanym w Pekinie. Ostatecznie Czeszka przegrała po trzysetowej walce z Amandą Anisimovą. Zawodniczka naszych południowych sąsiadów podjęła inną decyzję niż Amerykanka. 20-latka udała się do Wuhan i już wczoraj rozegrała swój pierwszy pojedynek - niezwykle długi, trwający ponad 2,5 godziny z Julią Putincewą. Zakończyła go wygraną po tie-breaku i dzięki temu otrzymała dzisiaj okazję do starcia z Osaką.

WTA Wuhan: Naomi Osaka kontra Linda Noskova w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od podania Osaki. Od pierwszych piłek ciężar gry został przerzucony na serwis. Obie panie starały się pilnować swoich gemów. W premierowej odsłonie jedyne dwa rozdania na przewagi miały miejsce w środku partii. Po tym, jak czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych wyszła na prowadzenie 5:4, kamery pokazały jak tenisistka z Azji nawiązuje kontakt ze swoim boksem. Tomasz Wiktorowski zagrzewał swoją podopieczną do walki. Wszakże to Linda znalazła się wtedy pod presją, bowiem musiała utrzymać swoje podanie, by pozostać w grze o wygraną w pierwszej partii. Szkoleniowiec czuł, że to może być dobra okazja do wywalczenia przełamania. Czeszka poradziła sobie jednak bez większych problemów, utrzymując serwis do 15.

Po chwili zrobiło się ciekawiej w jedenastym gemie, kiedy to Naomi musiała wracać ze stanu 15-30. Dokonała jednak tej sztuki, gwarantując sobie co najmniej tie-breaka. Ostatecznie doszło do decydującej rozgrywki w pierwszej partii. Kluczowy moment rozpoczął się od wyniku 1-1. Wówczas Noskova zgarnęła cztery punkty z rzędu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Finalnie Linda wygrała seta 7:6(2), już za pierwszą okazją.

Drugą część pojedynku otwierała 20-latka. Osaka już na "dzień dobry" mogła przełamać swoją przeciwniczkę, posiadała ku temu dwa break pointy z rzędu. Ostatecznie Czeszka wyszła z opresji, wygrywając gema po walce na przewagi. W kolejnych minutach wróciliśmy do schematu znanego z pierwszej odsłony. Obie pewnie utrzymywały swoje podania. Taki stan rzeczy potrwał aż do ósmego gema. Wówczas Naomi, mająca na barkach coraz większą presję, bowiem tym razem to ona serwowała jako druga w kolejności, przegrała pierwsze trzy punkty przy swoim podaniu. Zrobiło się 0-40, a to oznaczało trzy szanse dla Noskovej na 5:3. Przy drugiej z nich Japonka popełniła wyraźny błąd. Dzięki temu Linda serwowała po awans do trzeciej rundy. 20-latka wykonała swoje zadanie, wygrywając spotkanie 7:6(2), 6:3. O ćwierćfinał WTA 1000 w Wuhan powalczy z Jeleną Rybakiną albo Jaqueline Cristian.

