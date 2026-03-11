Wiktorowski ujawnia. Oto prawda ws. pracy ze Świątek. Powiedział to publicznie
Naomi Osaka jest już poza WTA 1000 Indian Wells. We wtorek podopieczna Tomasza Wiktorowskiego przegrała 2:6, 4:6 z Aryną Sabalenką. Tuż przed rozpoczęciem meczu z polskim trenerem porozmawiała stacja Canal+Sport. 45-latek został zapytany o porównanie pracy z Osaką i Igą Świątek, którą prowadził przez niemal trzy lata. - Inne charaktery, inne osobowości - powiedział.
Po wygranych z Victorią Jimenez Kasintsevą i Camilą Osorio Naomi Osaka o ćwierćfinał kalifornijskiego "tysięcznika" walczyła z Aryną Sabalenką. Spotkanie zostało rozegrane we wtorkowy wieczór polskiego czasu, tuż po godz. 19:00.
Od pierwszych gemów liderka światowego rankingu zaznaczała swoją dominację. W całym meczu ani razu nie została przełamana. Za to trzykrotnie udało jej się przełamać Japonkę, dzięki czemu bez większych problemów triumfowała 6:2, 6:4 w niecałe półtorej godziny.
Wiktorowski przed kamerami. Ujawnił ws. pracy ze Świątek, już wszystko jasne
Jeszcze przed startem pojedynku z Białorusinką trener Osaki udzielił wywiadu polskiemu oddziałowi Canal+Sport. A jest nim Tomasz Wiktorowski, który nawiązał współpracę z byłą liderką światowych list pod koniec lipca ubiegłego roku.
Nie trzeba przypominać, że wcześniej - od grudnia 2021 do października 2024 - 45-latek był szkoleniowcem Igi Świątek, która pod jego wodzą sięgnęła m.in. po cztery wielkoszlemowe tytuły oraz wskoczyła na pierwsze miejsce w rankingu. Wiktorowski miał i wciąż ma okazję przebywać z wybitnymi tenisistkami, przez co bez problemu może porównać podejście do pracy z każdą z nich.
- Wszystkie tenisistki są inne. Inaczej pracuje się z każdą w jakimś stopniu. Jak zacząłem pracować z Igą czy z Naomi, były w zupełnie innych miejscach swojego życia prywatnego, ale także w innych miejscach swoich karier - zaznaczył na wstępie.
- Inne charaktery, inne osobowości (mając na myśli porównanie Świątek i Osaki - red.). A to wiadomo jest powiązane z tym, jak zawodniczki rozwiązują problemy na korcie. Zupełnie inne proporcje, jeśli chodzi o trening przygotowania ogólnego, techniczno-taktycznego. To są zupełnie inne proporcje - dodawał.
Okazuje się, że nie wszystko różni Polkę i Japonkę. - Bardzo dużo różnic, ale są też podobieństwa, bo obie dysponują bardzo płaskim, skutecznym bekhendem, który obie są w stanie zagrać w otwartej i zamkniętej pozycji. To jest duży atut. Sporo rotacji ze strony obu pań po stronie forhendowej, chociaż inna pozycja i inny chwyt (...) Ale jakbym miał spuentować, to 75. proc różnic, 25 proc. podobieństw - podsumował.
Iga Świątek na etapie 1/8 finału WTA 1000 Indian Wells zmierzy się z Karoliną Muchovą w środę o godz. 19:00 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.