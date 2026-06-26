Wiktorowski świętuje, 2 dni po porażce Świątek. Wielki powrót po prawie roku

Naomi Osaka i Tomasz Wiktorowski nawiązali współpracę po ubiegłorocznym Wimbledonie. Od razu przyszły mocne akcenty w postaci finału WTA 1000 w Montrealu oraz półfinału US Open. Później Japonka miała problem z docieraniem do decydujących faz rozgrywek. Czasami przeszkadzała jej w tym również wymagająca drabinka. Gdy łapała "wiatr w żagle" na mączce, trafiała w czwartych rundach na Arynę Sabalenkę albo Igę Świątek.

Do tego tygodnia czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych miała 13 finałów w głównym cyklu kobiecych zmagań - ale żadnego na kortach ziemnych albo trawiastych. Poprzedni finał na nawierzchni twardej zanotowała właśnie podczas wspomnianych rozgrywek w Kanadzie, na początku sierpnia 2025 roku. W ostatnich dniach nadszedł przełom.

Wydarzyło się to podczas turnieju WTA 500 w Bad Homburg, gdzie liczyliśmy na dobry występ w wykonaniu Igi Świątek. Polka, która 12 miesięcy temu dotarła do finału, odpadła jednak tym razem już w drugiej rundzie po starciu z Emmą Navarro. Powody do radości miała za to podopieczna Tomasza Wiktorowskiego, byłego szkoleniowca Raszynianki.

Osaka zainaugurowała zmagania od starcia z Magdaleną Fręch. Rozstawiona z "6" wygrała dwudniową rywalizację z naszą reprezentantką 6:4, 6:1. W kolejnych spotkaniach Naomi traciła maksymalnie po trzy gemy w secie. Odprawiła Elise Mertens oraz Jekaterinę Aleksandrową. Dzisiaj Japonka polowała na powrót na finałową ścieżkę, gdzie nie była od prawie roku.

WTA Bad Homburg: Naomi Osaka awansowała do finału

Przeciwniczką wielokrotnej mistrzyni imprez wielkoszlemowych była inna Azjatka - Xinyu Wang. Chinka awansowała do półfinału singla walkowerem, gdyż Elina Switolina wycofała się w środę z dalszej rywalizacji. W pierwszym secie Osaka i Wang kontrolowały swoje podania, aż do szóstego gema. Wówczas pojawiły się pierwsze break pointy w partii. Naomi wykorzystała ostatnią z dwóch okazji, wyszła na prowadzenie 4:2. Japonka nie oddała już przewagi przełamania do końca premierowej odsłony. Wygrała ją 6:3.

Turniejowa "6" szukała kolejnego breaka już na starcie drugiej części pojedynku. Wówczas Xinyu zdołała się wybronić, ale tylko na kilka minut. Między trzecim a piątym rozdaniem zawiązał się festiwal przełamań. Przerwała go dopiero Osaka, utrzymując podanie na 4:2. Na koniec Naomi jeszcze raz zgarnęła breaka i zapisała na swoim koncie zwycięstwo 6:3, 6:3. Powrót Japonki do finału po blisko rocznej przerwie stał się faktem.

Tomasz Wiktorowski już ma zatem powody do świętowania - tym bardziej, że dla Osaki to premierowy awans do decydującego starcia w głównym cyklu, jeśli mówimy o innych nawierzchniach niż korty twarde. W sobotę Naomi będzie miała okazję na zdobycie pierwszego tytułu na trawie. O godz. 11:00 zmierzy się z triumfatorką meczu Elena-Gabriela Ruse - Karolina Muchova.

Naomi Osaka FILIPPO MONTEFORTE AFP

Elena-Gabriela Ruse Marleen Fouchier / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Karolina Muchova Martin Keep AFP





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