Wiktorii Azarence puściły nerwy. Wściekła się na WTA. "Niedopuszczalne"

To jedyny sport na świecie, w którym nawet nie wiesz, kiedy zagrasz. Wczoraj była 23:00 i nie wiedziałam, kiedy wyjdę na kort. To jest niedopuszczalne. Z mojej perspektywy jako zawodniczki to jest po prostu śmieszne. Z kolei perspektywy kibica nie wiadomo, które mecze oglądać

~ stwierdziła dobitnie gwiazda tenisa.