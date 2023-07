Wiktoria Azarenka zaskakująco o wojnie. "Nad moim domem nie latają pociski"

Białorusinka Wiktoria Azarenka odpadła z tegorocznego Wimbledonu po porażce w IV rundzie z Ukrainką Eliną Switoliną. Później postanowiła udzielić wywiadu kanałowi Up Front, którego obszerne fragmenty cytuje PuntodeBreak.com. Odniosła się w nim do kwestii wojny w Ukrainie. Wyznała m.in., że sama ma po części ukraińskie korzenie.

Wiktoria Azarenka: Novak Djoković to umysł, Roger Federer - elegancja

Odniosła się też do tej samej kwestii w kontekście męskiego tenisa. - Myślę, że Novak Djoković nie jest doceniany w taki sposób, w jaki powinien być. Roger Federer to elegancja, najbardziej utalentowany z dawnej Wielkiej Trójki. Rafa Nadal to z kolei walczak, serce. Natomiast Novak to umysł. Jest bardzo zdyscyplinowany, na mnie robi wielkie wrażenie - podkreśliła Azarenka.