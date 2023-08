Wiktoria Azarenka żegna się z turniejem. Pogromczyni Linette kontuzjowana

Azarenka tym samym zameldowała się w drugiej rundzie, gdzie miała sprawdzić formę Sloane Stephen s. Do meczu jednak nie doszło, ponieważ Białorusinka wycofała się z turnieju. Jak przekazano na twitterowym profilu The Tennis Letter, dwukrotna triumfatorka Australian Open i była liderka światowego rankingu doznała kontuzji podczas rozgrzewki przed meczem z Amerykanką.

Tym samym Stephens bez wybiegania na kort awansowała do trzeciej rundy, w której zmierzy się z lepszą z pary Jennifer Brady - Jelena Rybakina. Mecz pogromczyni Jeleny Ostapenko z trzecią rakietą świata przerwano z powodu opadów deszczu, a spotkanie zostanie wznowione po tym, jak swój mecz rozegrają Iga Świątek i Karolina Pliskova.