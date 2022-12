Tłumy przy korcie w Hongkongu, fani tenisa oglądali gwiazdy

Polak przeniósł się do Hongkongu i tam sprawdza formę w pokazowym turnieju Hong Kong International Tennis Challenge 2022. Hurkacz i Fritz, z racji najwyższego rankingu, zostali rozstawieni i od razu trafili do półfinałów. Wydawało się, że rywalem Polaka będzie trzykrotny triumfator turniejów Wielkiego Szlema Stan Wawrinka. 37-latek przegrał jednak gładko z Chińczykiem Wu Yibingiem 2-6, 3-6, a ok 3,7 tys. kibiców na Victoria Park Tennis Stadium miało powód do radości. 116. zawodnik rankingu ATP awansował do półinału i dziś zmierzył się z Hurkaczem.