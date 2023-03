Tym samym już w drugiej rundzie może dojść do ponownego spotkania najlepszej rakiety rankingu WTA z Liu, którą pokonała podczas zmagań w Indian Wells . Na tym jednak nie koniec, bowiem po pokonaniu dwóch rund, w potencjalnym ćwierćfinale trafić może ona właśnie na... Rybakinę, z którą do tej pory przegrała już trzy razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy .

Dziennikarze wieszczą końcowy triumf Sabalenki

"Świątek dotarła do półfinału Indian Wells, co dla większości tenisistek byłoby doskonałym rezultatem. Jednak kiedy się tam dostała, spisała się zaskakująco słabo, przegrywając 2:6, 2:6. To była jej czwarta porażka w tym sezonie, czego nikt nie spodziewał się po zawodniczce, która zdominowała sezon 2022 wygrywając zarówno w Indian Wells jak i Miami" - czytamy.