Wieści z domu Radwańskiej. Afera z "trzecią siostrą". Ibisza zamurowało

Do czasów wielkiej dominacji Igi Świątek w tourze WTA to Agnieszka Radwańska była absolutną królową polskiego tenisa. "Isia" nie wygrała wprawdzie nigdy turnieju wielkoszlemowego, lecz otarła się o tytuł, grając w 2012 roku w finale Wimbledonu. Ma za to na koncie wygraną w imprezie WTA Finals z 2015 roku i może z dumą tytułować się byłą wiceliderką światowego rankingu.

Kulisy swojego życia i wielkiej kariery Agnieszka Radwańska opowiedziała niegdyś w rozmowie z Arturem Rolakiem opublikowanej w 2017 roku w ramach książki "Jestem Isia". Na jej łamach nasza była gwiazda tenisa opowiedziała między innymi wstrząsającą historię o tym, jak - wraz z siostrą Urszulą - padła ofiarą oszustwa ze strony niezwykle bliskiej przyjaciółki.

Agnieszka Radwańska wróciła do przykrej historii. Poszło o "trzecią siostrę"

37-latka wróciła do tego tematu w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem w programie "Demakijaż", której fragment opublikowała w sieci na swoim oficjalnym profilu platforma Polsat Box Go.

- Zawiodłam się raz, gdzie jedna dziewczyna absolutnie była kimś, kim kompletnie nie wiedziałam, że jest. Była taką naszą trzecią siostrą, można powiedzieć. Po kilku miesiącach, może i latach, nawet ciężko nam stwierdzić, po prostu nasz okradała przez cały czas - rozpoczęła swoją opowieść zawodniczka rodem z Krakowa.

- Okradała?! Ale fizycznie okradała? - wtrącił z niedowierzaniem Krzysztof Ibisz.

- Tak. Absolutnie ze wszystkiego - odpowiedziała "Isia".

- A co, wynosiła z domu? - dopytał dziennikarz Polsatu.

- Tak.

- I wy tego nie widziałyście?

- Nie. Człowiek podróżuje. Po tych torbach są rzeczy. Sprzątaczki też kradną w hotelach. W praniu giną przecież rzeczy na turniejach. Więc gdzieś tam zawsze było: "A no gdzieś pewnie zginęło na turnieju. Pewnie ktoś nie oddał. Gdzieś tam w torbie jest". Nigdy nie myślałyśmy w ten sposób, że gdzieś może zginąć w domu. Ale to było absolutnie wszystko. Po bieliznę, po torebki, to sprzęty, po ręczniki, po wszystko - opowiedziała Agnieszka Radwańska.

- To jest niewiarygodne. Nie mogę w to uwierzyć. To się w głowie nie mieści - skwitował całą sprawę Krzysztof Ibisz.

Co ciekawe, sama zainteresowana opowiedziała we wspomnianej książce "Jestem Isia" kulisy zdemaskowania swojej "trzeciej siostry". - Wydało się, kiedy pojechała z Ulą na zakupy. Zdjęła bluzkę, żeby przymierzyć nową, i wtedy siostra zobaczyła, że tamta ma na sobie jej ulubiony stanik, którego nawet mnie Ula by nie pożyczyła. Wtedy zapaliła się nam czerwona lampka i wreszcie połączyłyśmy wszystkie fakty w całość - ujawniła Agnieszka Radwańska.

Później była już przyjaciółka sióstr Radwańskich przyznała się do tego, co zrobiła. Jak relacjonuje "Isia" sama pogubiła się na tyle, że zwróciła nie tylko skradziony łup, ale też otrzymane od polskich tenisistek prezenty. - Ta dziewczyna nawet nie ma po co do mnie podchodzić, bo dla mnie jest skreślona na wieki wieków - spuentowała temat w swojej biografii była wiceliderka rankingu WTA.

