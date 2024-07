Wieści od Coco Gauff nadeszły tuż przed igrzyskami. Emocje wzięły górę

Szansę na spełnienie marzenia o olimpijskim złocie Amerykanka będzie miała już niedługo w Paryżu. Gauff do stolicy Francji uda się jako druga rakieta świata i najpoważniejsza konkurentka dla Igi Świątek. Wiele gwiazd na czele z Aryną Sabalenką i Ons Jabeur zdecydowało się na rezygnację z udziału w imprezie, wobec czego grono pretendentek do złota się lekko zawęziło.

Coco Gauff czekała z tym wyznaniem 4 lata. Amerykanka "wysłała" emocjonalny list

"Serena kiedyś była obcą osobą wydrukowaną i umieszczoną na plakacie wiszącym w twoim pokoju. Teraz wciąż nie możesz uwierzyć w to, że to twoja przyjaciółka i mentorka. Jej gigantyczny wpływ na tenisa, to co znaczy być mistrzem i jak przełamywać kolejne bariery to scheda, którą masz nadzieję kiedyś sama pozostawić w trakcie pierwszych meczów na igrzyskach" - zakończyła emocjonalny list tenisistka.