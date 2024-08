Wieści o rywalce Świątek nadeszły w nocy. Przykry komunikat, ogłosiła to przed US Open

W poniedziałek na kortach w Nowym Jorku rozgorzeje walka o tytuł US Open. Iga Świątek poznała już drabinkę turniejową, która ułożyła się dla niej całkiem korzystnie. Zabrakło w niej jednak Ons Jabeur, co błyskawicznie wychwycili kibice. Tunezyjka w nocy opublikowała przykry komunikat, którego można było się spodziewać.

US Open 2024. Ons Jabeur wycofała się z turnieju. Ujawniła powody decyzji

29-latka z powodu kontuzji zmuszona była zrezygnować z udziału w US Open, o czym poinformował oficjalny profil turnieju w mediach społecznościowych. Sama tenisistka za pośrednictwem Instagrama wytłumaczyła szczegółowo powody takiej decyzji. Jej brak to spora strata dla rozgrywek, w których w 2022 roku dotarła do finału. Przegrała w nim z Igą Świątek. Reklama

"Z wielkim smutkiem muszę ogłosić, że moje ramię nie zdążyło się wykurować na US Open. Czuję, że muszę dawać z siebie 100 procent, a nie byłoby to obecnie możliwe. Życie ma wzloty i upadki, ale czasami w tych najgorszych momentach potrzebujemy odnaleźć jakieś pozytywy. Ten rok jest dla mnie bardzo trudny, ale wiem, że gdzieś pali się światełko. Cały czas się uśmiecham, tak jak to robiłam, bo jestem wdzięczna w życiu za wiele rzeczy - rodzinę sponsorów i fanów, którzy zawsze mnie wspierają" - napisała.

"Jeśli czytacie ten post i życzycie mi szybkiego powrotu do zdrowia, doceniam to mocno i cieszę się. A jeśli jesteście tutaj, żeby podważać moje wybory, proszę, znajdźcie w sobie trochę uprzejmości, bo nie wiecie, przez co przechodziłam w ostatnich latach. Obiecuję, że kiedy tylko odzyskam siłę, wrócę jeszcze mocniejsza" - dodała tenisistka.

US Open 2024. Rachimowa skorzystała na wycofaniu Jabeur. Zmierzy się z Igą Świątek

Na absencji Ons Jabeur skorzystała Kamila Rachimowa. Przegrała ona ostatnie spotkanie eliminacji do US Open z Priscillą Hon, ale wskoczyła na miejsce kontuzjowanej Tunezyjki i to ona zmierzy się z Igą Świątek. Reklama

Reklama Naomi Osaka trenuje przed US Open. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Pod postem Jabeur ukazało się wiele komentarzy, a kibice mocno wspierali gwiazdę. Niemal wszyscy życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia i wyrażali smutek z powodu jej absencji na US Open.

Ons Jabeur / ANDREJ ISAKOVIC / AFP / AFP

Ons Jabeur / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP