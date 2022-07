Wiemy, o której godzinie gra Radwańska. Sprawdź plan transmisji

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Wimbledon 2022. Kto gra w sobotę 9 lipca?

Przed nami dwa ostatnie dni zmagań na Wimbledonie. Już w sobotę poznamy najlepszą singlistkę tegorocznej edycji. W wielki finale pań zmierzą się uchodząca za faworytkę Tunezyjka Ons Jabeur, a także numer 23. rankingu WTA, reprezentująca Kazachstan, Jelena Rybakina. Początek spotkania o godzinie 15.

W finale debla panów Matthew Ebdden i Max Purcell zmierzą się z duetem Nikola Mektić i Mate Pavić. Początek spotkania około godziny 16.30.

Około godziny 18 powinien rozpocząć się mecz turnieju legend, w którym wystąpi Agnieszka Radwańska wraz ze swoją deblową partnerką Jeleną Janković. Ich rywalkami będą Daniela Hantuchova i Laura Robson.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w sobotę 9 lipca

Ons Jabeur - Jelena Rybakina, godzina 15, komentarz: M. Muras, D. Olejniczak, Polsat Sport

Matthew Ebden/Max Purcell - Nikola Mektić/Mate Pavić, około godziny 16.30, komentarz: M. Łuczak, Polsat Sport Premium 3

Agnieszka Radwańsa/Jelena Janković - Daniela Hantuchova/Laura Robson, około godziny 18, komentarz: T. Tomaszewski, Polsat Sport Premium 2

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać transmisje w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

