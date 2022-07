Wiemy, o której godzinie finał Djoković - Kyrgios. Sprawdź plan transmisji

Wimbledon to niezwykle prestiżowy turniej, który rozgrywany jest od 1877 r. na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie. Pula nagród Wimbledonu 2022 jest rekordowa i wynosi 40,350 mln funtów, a zwycięzcy w singlu otrzymają po 2 miliony. Wimbledon rozgrywany jest w dniach 27 czerwca - 10 lipca. Mecze Polaków oraz inne interesujące spotkania turnieju można oglądać w tv na sportowych kanałach Polsatu oraz online live stream na Polsat Box Go.

Wimbledon 2022. Kto gra w niedzielę 10 lipca?

Przed nami ostatni dzień zmagań na Wimbledonie. Już dzisiaj poznamy najlepszego singlistę tegorocznej edycji. W wielkim finale mężczyzn wystąpi absolutny faworyt, Serb Novak Djoković, a jego rywalem będzie reprezentant Australii Nick Kyrgios. Początek spotkania o godzinie 15.

W finale debla pań Elise Mertens i Shuai Zhang zmierzą się z parą Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova. Początek spotkania około godziny 17.

W niedzielę odbędzie się także finał turnieju legend, w którym wystąpiły Agnieszka Radwańska wraz ze swoją deblową partnerką Jeleną Janković. Polka i Serbka niestety nie awansowały do decydującej rozgrywki, w której Daniela Hantuchova i Laura Robson zmierzą się z Kim Clijsters i Martiną Hingis.

Tenis. Wimbledon 2022. Szczegółowy plan transmisji w niedzielę 10 lipca

Novak Djoković - Nick Kyrgios, godzina 15

Elise Mertens/Shuai Zhang - Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, około godziny 17

Daniela Hantuchova/Laura Robson - Kim Clijsters/Martina Hingis, około godziny 14

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać transmisje w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

