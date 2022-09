Wiemy, kiedy Iga Świątek zagra o ćwierćfinał US Open. Dobra pora dla kibiców

W nocy z soboty na niedzielę czasu w Polsce Iga Świątek pokonała Amerykankę Lauren Davis 6:3, 6:4 i awansowała do 4. rundy US Open. Wcześniej Polka wygrała z Włoszką Jasmine Paolini oraz inną Amerykanką, Sloane Stephens.

Teraz, na drodze do ćwierćfinału stoi Niemka Jule Niemeier. 23-letnia tenisistka z Dortmundu w światowym rankingu zajmuje dopiero 108. miejsce, ale w US Open spisuje się znakomicie - na otwarcie pokonała Amerykankę Sofię Kenin 7:6 (7-3), 6:4, w drugiej rundzie Julię Putincewą z Kazachstanu 6:4, 6:3, a w kolejnej odprawiła Chinkę Qinwen Zheng 6:4, 7:6 (7-5).

Organizatorzy US Open podali plan poniedziałkowych gier wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku, w tym spotkania Świątek - Niemeier. Tym razem kibice tenisa nie będą musieli zarywać nocy, by obejrzeć w akcji dwukrotną triumfatorkę Rolanda Garrosa.

Spotkanie o ćwierćfinał zaplanowano jako drugie na drugim co do wielkości korcie kompleksu Flashing Meadow - Louis Armstrong Stadium. Najpierw o 17.00 polskiego czasu (11.00 w Nowym Jorku) na kort wyjdą Camewron Norrie i Rosjanin Andriej Rublew, a następnie po zakończeniu tego spotkania do rywalizacji przystąpią rozstawiona z nr 1 Iga Świątek i Jule Niemeier.

Zwyciężczyni tej potyczki w ćwierćfinale US Open zmierzy się z lepszą w meczu Petra Kvitova (Czechy, 21) - Jessica Pegula (USA, 8). Ten mecz rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 18.00.