Iga Świątek w środę rano uzyskała awans do półfinału Australian Open 2022. Zawodniczka z Raszyna w Melbourne bije swoje kolejne rekordy i jest na najlepszej drodze do drugiego w karierze wielkoszlemowego finału.

Australian Open. Z kim zagra Iga Świątek w półfinale?

Iga Świątek po wyczerpującym pojedynku, który trwał trzy godziny wyeliminowała w ćwierćfinale Australian Open 2022 Kaię Kanepi 4:6, 7:6 (2), 6:3. Dla Świątek i 36-letniej Estonki był to pierwszy występ w 1/4 finału AO i premierowy mecz bezpośredni. Iga Świątek po raz drugi w karierze znalazła się w półfinale wielkoszlemowego turnieju, a w 2020 r. wygrała we French Open. Kanepi straciła szansę na swój premierowy występ w 1/2 finału wielkoszlemowego wydarzenia.



Wcześniej po blisko dwóch godzinach i trzydziestu minutach Iga Świątek pokonała w czwartej rundzie Australian Open Soranę Cirsteę 5:7, 6:3, 6:3. Świątek, podobnie jak z Kanepi grała po raz pierwszy z Rumunką. W rundach 1-3 AO Iga Świątek pokonała kolejno: Brytyjkę Harriet Dart, Szwedkę Rebeccę Peterson oraz Rosjankę Darię Kasatkinę.



Zobacz też: Iga Świątek po awansie do półfinału: Myślałam: "Jak to możliwe?"

Reklama

Rywalką Igi Świątek w półfinale Australian Open będzie Danielle Rose Collins ze Stanów Zjednoczonych. 28-letnia zawodniczka po półtoragodzinnym pojedynku 1/4 AO odniosła zwycięstwo nad Francuską Alize Cornet 7:5, 6:1. Wcześniej Collins w Australian Open wyeliminowała następujące zawodniczki: Carolinę Dolehide, Anę Konjuh, Clarę Tauson i Elisę Mertens.

Daniele Collins w Australian Open 2022 rozstawiona jest z numerem "27", natomiast w światowym rankingu WTA plasuje się na 30. miejscu. Collins powtórzyła swój największy sukces wielkoszlemowy. Poprzednio do półfinału - również w Australian Open dotarła w 2019 roku. Wówczas przegrała bój o finał z Czeszką Petrą Kvitovą. Danielle Collins ma na koncie dwa zwycięstwa rangi WTA, które odniosła w ubiegłym roku.



Świątek - Collins. Kiedy i o której godzinie mecz półfinałowy AO?

W półfinale Australian Open Iga Świątek zagra w czwartek 27 stycznia. Mecz Iga Świątek - Danielle Collins rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 11.00. Świątek zmierzy się z Collins na korcie centralnym po zakończeniu pierwszego półfinałowego meczu, w którym zagrają Ashleigh Barty i Madison Keys (ten mecz o godzinie 9.30).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. Iga Świątek pokonała Kaię Kanepi. Zobacz skrót z tego pojedynku! WIDEO © 2022 Associated Press

Iga Świątek - Danielle Collins. Zagrają po raz drugi

20-letnia Iga Świątek tylko raz w swojej karierze mierzyła się z osiem lat starszą Danielle Collins. Miało to miejsce blisko rok temu, również w Australii - podczas turnieju w Adelajdzie. Wtedy w meczu ćwierćfinałowym okazała się lepsza Świątek po kreczu Collins (6:3, 3:0).

Australian Open: Iga Świątek - Danielle Collins. Gdzie oglądać w tv i online live stream?

Transmisja z meczu 1/2 finału AO Iga Świątek - Danielle Colins w tv na kanale Eurosport 1. Spotkanie Igi Swiątek można oglądać także online live stream na Polsat Box Go i w playerze.

Zobacz też: