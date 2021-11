Hurkacz rywalizację w turnieju ATP Finals rozpoczął od porywającego meczu z Daniiłem Miedwiediewem. Choć wygrał pierwszego seta po tie-breaku, ostatecznie uznać musiał wyższość Rosjanina.

Kolejnym rywalem Polaka miał być Matteo Berrettini. Włoch w ostatniej chwili, z powodu kontuzji zmuszony był jednak wycofać się z rywalizacji i zastąpił go inny zawodnik z Italii, Jannik Sinner. Ten, choć na turnieju pojawił się "z marszu", gładko pokonał naszego reprezentanta, wygrywając 6:2, 6:2.



Mimo dwóch porażek na koncie Hurkacz wciąż ma szanse na awans do półfinału ATP Finals. Bezwzględnym warunkiem jest jednak zwycięstwo w trzecim meczu, przeciwko Alexandrowi Zverevowi. Będzie to bardzo trudne zadanie, gdyż Niemiec również gra "o życie".



Alexander Zverev - Hubert Hurkacz. Kiedy mecz? Gdzie oglądać?

Mecz Alexander Zverev - Hubert Hurkacz rozegrany zostanie w czwartek, 18 listopada około godziny 14:00. Transmisja - w Polsat Sport oraz na polsatboxgo.pl. Relacja "na żywo" w Interii.



TC