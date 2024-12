Wielkoszlemowy mistrz zakończył karierę. Novak Djoković we łzach

8 lutego 2022 roku Juan Martin del Potro zagrał ostatni profesjonalny mecz w karierze. Przegrał z Federico Delbonisem, a przed spotkaniem mówił na konferencji prasowej, że to najpewniej jego pożegnanie. Nie ujawnił, że dzień później poleci do Szwajcarii, by przejść piątą operację kolana, ostatni raz próbując powrócić do wyczynowego sportu. Spędził w Bazylei aż dwa miesiące, ale rehabilitacja się jednak nie powiodła. Reklama

- Od czasu pierwszej operacji nie jestem w stanie pokonać schodów bez bólu. Często odczuwam go nawet w nocy, kiedy się przez niego budzę. Każdego dnia szukam jakichś nowych rozwiązań i lekarzy, którzy mogliby mi pomóc, ale jak dotąd mi się to nie udało. Wszystko zaczęło się właśnie od tego pierwszego zabiegu. Za każdym razem gdy o nim myślę, to nachodzą mnie złe myśli i czuję bezsilność. Niestety nie mogę tego zmienić - mówił ostatnio Argentyńczyk (cyt. za tenisklub.pl).

Moje codzienne życie nie wygląda tak, jakbym tego chciał. Nie mogę grać w piłkę nożną czy padla. Czasami przychodzą momenty, gdy wszystko wydaje się być ponad moje siły. Często muszę też udawać przed innym, że jest w porządku, kiedy jednocześnie wewnątrz czuję się fatalnie. Co dzień po przebudzeniu muszę wziąć sześć czy siedem różnych tabletek. Spowodowało to, że przybrałem na wadze i musiałem zrezygnować z jedzenia niektórych rzeczy ~ Juan Martin del Potro

Juan Martin del Potro - Novak Djoković 6:4, 7:5. I koniec kariery

Postanowił pożegnać się z fanami meczem pokazowym przeciwko Novakovi Djokoviciowi. Schudł kilka kilogramów, podjął treningi do tej konfrontacji. Wygrał 6:4, 7:5, choć oczywiście wszystko miało charakter show, rezultat nie był najważniejszy. Przy ostatniej wymianie Novak Djoković zatrzymał się na linii końcowej i rozłożył ręce, by uhonorować rywala, który w przeszłości dwukrotnie zamknął mu drogę do olimpijskiego medalu. U obu zawodników pojawiły się łzy. Del Potro pocałował także taśmę.

Zmierzyli się ze sobą 20 razy. Argentyńczyk wygrał tylko czterokrotnie. Na igrzyskach w Londynie (2012 r.) był lepszy w starciu o brązowy krążek, a cztery lata później wyeliminował "Nole" już w pierwszej rundzie. Reklama

Jego najważniejszym triumfem jest ten jedyny wielkoszlemowy - w US Open 2009. Dobrze sobie radził nie tylko w Nowym Jorku - jest półfinalistą Rolanda Garrosa 2009 i 2018, półfinalistą Wimbledonu 2013 i ćwierćfinalistą Australian Open 2009 i 2012.

As Sportu 2024 / INTERIA.PL / Interia pl As Sportu 2024. Julia Szeremeta kontra Klaudia Zwolińska. Kto zasługuje na awans? Zagłosuj! Julia Szeremeta Klaudia Zwolińska Zagłosuj

Reklama Krzysztof Rawa: Djokovic stwierdził, że nie musi już grać w ATP Finals. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Juan Martin del Potro / AFP

Novak Djoković / CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP