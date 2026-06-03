Wielkoszlemowe mistrzynie już za Chwalińską. Nowa pozycja Polki w rankingu WTA

Jeśli któraś z Polek miała grać o półfinał w Paryżu, to pewnie każdy kibic w Polsce postawiłby na Igę Świątek. Od 2020 roku stoczyła tu sześć ćwierćfinałów, pięć z nich wygrała. A teraz zakończyła przygodę w 1/8 finału, co jednak walce nie oznaczało końca polskich emocji.

Podobnie było w 2024 roku w Melbourne, gdy Magda Linette zameldowała się w półfinale Australian Open. Choć wtedy i tak jej awans tak daleko był mniejszą sensacją, niż obecna historia Mai Chwalińskiej. 24-latka z Bielska-Białej nigdy dotąd nie była bowiem w pierwszej setce rankingu WTA. A tu wskoczyła do najlepszej ósemki zawodów, w środę walczyła o miejsce w półfinale.

I już przed tym spotkaniem było jasne, że wskoczy na najwyższą pozycję w karierze. Prawdopodobnie w najlepszej "50", choć to nie było jeszcze pewne. Awans do półfinału dawał jednak dużo, dużo więcej.

Ranking WTA. Gigantyczny skok Mai Chwalińskiej. 24-latka w polskiej czołówce w historii tenisa

W pierwszej połowie maja Chwalińska robiła wszystko, by przed startem kwalifikacji na Stade Roland Garros wskoczyć do najlepszej setki na świecie. To dałoby jej przepustkę do gry w głównej drabince Wimbledonu. Nie zdołała wskoczyć do eliminacji WTA 1000 w Rzymie, szukała punktów w turnieju ITF W75 we Francji, później w WTA 125 w Parmie. Bez powodzenia, została na 114. pozycji. A w Londynie jest czternastą oczekującą do wejścia do głównej drabinki. Inaczej mówiąc - będzie musiała grać w eliminacjach.

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP

Wiadomo już jednak było, że W US Open to się zmieni. Za sprawą ogromnego skoku rankingowego Polski. Dzięki wygranej z Diane Parry w klasyfikacji "na żywo" wskoczyła na 48. miejsce, z takim samym dorobkiem, jak Dajana Jastremska. Przy czym to Polka miała gwarancję wyższej pozycji w najbliższy poniedziałek, zgodnie z regulaminem WTA 1000 - dzięki temu Roland Garros - zdobyła więcej punktów od Ukrainki w turniejach Wielkiego Szlema i Mandatory 1000. A wyprzedzić mogły ją jeszcze grające w turniejach WTA 125 w Birmingham i Makarskiej: Tatjana Maria, Petra Marčinko i Maya Joint.

Awans do półfinału gwarantował zaś Bielszczance skok na 30. miejsce na świecie. I walkę w Wimbledonie oraz turniejach w Toronto oraz Cincinnati o rozstawienie w US Open. Do startu zmagań w Nowym Jorku Polka broni tylko 32 punktów - za zeszłoroczne zmagania w Londynie i Jassach.

Maja Chwalińska awansowała na 30. miejsce w rankingu WTA "na żywo" screen za https://live-tennis.eu/ materiał zewnętrzny

Spełnił się ten drugi scenariusz - Chwalińska awansowała do półfinału. Będzie miałą 1476 punktów, w całej historii w erze open tylko pięć Polek było wyżej: Iga Świątek, siostry Radwańskie, Magda Linette i Magdalena Fręch. A przecież patrząc na najbliższą przyszłość, można spodziewać się kolejnego skoku.

Polki klasyfikowane w TOP 100 rankingu WTA w historii:

1. miejsce - Iga Świątek (2022)

2. miejsce - Agnieszka Radwańska (2012)

19. miejsce - Magda Linette (2023)

22. miejsce - Magdalena Fręch (2024)

29. miejsce - Urszula Radwańska (2012)

30. miejsce - Magdalena Grzybowska (1998)

37. miejsce - Marta Domachowska (2006)

47. miejsce - Katarzyna Nowak (1995)

64. miejsce - Iwona Kuczyńska (1987)

72. miejsce - Aleksandra Olsza (1996)

95. miejsce - Katarzyna Piter (2014)

Na podstawie strony Historia Polskiego Tenisa

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Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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