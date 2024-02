Wielkoszlemowa mistrzyni za burtą, pogrom w drugim secie. Spektakularny występ gwiazdy

Od dłuższego czasu Ons Jabeur poszukuje swojej formy, którą prezentowała choćby podczas ubiegłorocznego Wimbledonu, docierając do finału imprezy. Pierwszy mecz w turnieju WTA 500 w Abu Zabi pokazał, że Tunezyjka jest na dobrej drodze, by wrócić do gry o najwyższe cele. Dzisiaj w znakomitym stylu pokonała mistrzynię US Open z 2021 roku - Emmę Raducanu. Szósta tenisistka rankingu wygrała 6:4, 6:1 i awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Beatriz Haddad Maią.