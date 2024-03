Tenis, jak życie, nie znosi próżni. Tydzień po tygodniu jesteśmy świadkami kolejnych turniejów. Jedni przegrywają, inni wygrywają. Jedni kończą kariery, inni je zawieszają. To, co jest niezwykle częstą przyczyną zawieszania karier przez kobiety, jest fakt, że tenisistki zachodzą w ciąże, a wówczas trzeba na jakiś czas odpocząć od potwornie trudnych i wyczerpujących treningów, które mogłyby zaszkodzić oczywiście przyszłemu dziecku. W związku z tym na jakiś czas trzeba odpocząć od kortu.

Osaka wróciła, Svitolina wróciła, czas na kolejną tenisistkę

Mistrzyni Wielkiego Szlema zagra w Czechach

Okazuje się, że niebawem na korcie znów zobaczymy kolejną mistrzynię turniejów rangi Wielkiego Szlema. "DenikSport" przekazał bowiem, że do powrotu do gry szykuje się Czeszka Lucie Safarova, która od bardzo długiego czasu pozostawała poza rywalizacją, a w trakcie swojej przerwy spotkała się z przywilejem macierzyństwa. Tenisistka szykuje się do ponownej gry w tenisa. Poznaliśmy nawet oficjalną datę, kiedy zobaczymy 37-latkę ponownie na korcie. Safarova ma zagrać w turnieju w Pradze między 21 a 26 lipca.

Safarova wróci jedynie do gry deblowej, w której w przeszłości wygrywała największe turnieje. Na jej koncie jest aż pięć zwycięstw w deblu w turniejach rangi Wielkiego Szlema. Również w singlu zdarzały jej się małe sukcesy, choć bez tego najważniejszego tytułu. Najpierw w 2014 roku dotarła do półfinału Wimbledonu, a rok później na turnieju imienia Rolanda Garrosa dotarła do finału. To jednak koniec tych małych sukcesów, jej żywiołem jest debel i to tam wygląda zdecydowanie najlepiej. W parze po powrocie Czeszka ma grać z Bethanie Mattek-Sands.