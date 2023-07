Wielkoszlemowa mistrzyni lepsza od Radwańskiej. W drugim secie Polka ugrała gema

Alina Korniejewa to najlepsza juniorka świata, często jej talent porównywany jest z Mirrą Andriejewą, która przebojem wdarła się do kobiecego tenisa. 16-latka z Moskwy wygrała zresztą z Andriejewą w tegorocznym finale Australian Open, później triumfowała we French Open, a w zeszłym tygodniu dotarła do półfinału Wimbledonu. Dziś w Porto zmierzyła się w turnieju ITF W40 z dwukrotnie starszą od siebie Urszulą Radwańską i łatwo pokonała Polkę 6:3, 6:1.