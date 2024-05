Aryna Sabalenka w wywiadach i w mediach społecznościowych co rusz podkreśla, jak znakomicie czuje się w Rzymie, jak uwielbia tutejszych kibiców i że bardzo lubi grać na tamtejszych kortach. Prawda jest jednak taka, że do przez to, co działo się w ostatnich latach, stolica Włoch Białorusince nie może kojarzyć się zbyt dobrze.