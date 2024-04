Wielkie zwycięstwo Rafaela Nadala. Imponujący rewanż i to na oczach króla!

Rafael Nadal w każdej swojej wypowiedzi zachowuje olbrzymi dystans do swojej obecnej formy. Hiszpan podkreśla, że jest bardzo daleko od optymalnej dyspozycji i tak naprawdę na dziś nie jest pewien żadnego ze swoich występów. Później wychodzi jednak na kort i robi swoje, jak w sobotnie popołudnie w Madrycie, gdy w dwóch setach odprawił do domu 6. obecnie tenisistę w rankingu ATP Race - Alexa de Minaura. To był wielki rewanż za porażkę tydzień wcześniej, a wszystko na własne oczy z poziomu trybun oglądał zachwycony król Filip VI Hiszpański.