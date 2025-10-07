Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielkie zwycięstwo Magdaleny Fręch w Wuhanie. I ta wymowna reakcja Rosjan

Bartosz Nawrocki

Magdalena Fręch ma za sobą pierwszy mecz w tegorocznej edycji WTA 1000 Wuhanu. Łodzianka sprawiła sensację, pokonując Rosjankę Weronikę Kudiermietową. Uznanie budzi również styl, w jakim Polce udało się pokonać przeciwniczkę. Z pewnością jest to gorzka pigułka dla rosyjskich mediów, którzy nie mogą pochwalić swojej reprezentantki. Sprawdziliśmy, co o wygranej Magdaleny Fręch piszą tamtejsi dziennikarze.

Magdalena Fręch
Magdalena FręchZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Magdalena Fręch nie ma dobrych ostatnich tygodni. Z turniejów odpadała bardzo szybko, zwykle ma etapie pierwszej rundy. To sprawiło, że zawodniczki zajmującej miejsce w TOP 30 rankingu WTA obecnie stała się tenisistką plasującą się na 53. pozycji zestawienia. Dlatego też Polka nie była faworytką starcia z Rosjanką Weroniką Kudiermietową w pierwszej rundzie WTA 1000 Wuhanu.

Fręch w pierwszym secie dała jednak znać, że jest w stanie powalczyć z wyżej notowaną przeciwniczką. Premierową rundę wygrała 6:3, czym zmusiła Rosjankę do gonienia wyniku. Kudiermietowej udało się wyrównać stan rywalizacji, wygrywając drugiego seta 6:2. W trzecim, decydującym Magdalena Fręch powtórzyła wynik z pierwszej partii tego pojedynku i zameldowała się w drugiej rundzie WTA Wuhanu. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Muchova.

    Rosjanie nie mieli wyjścia. Wymowna reakcja na wygraną Magdaleny Fręch

    Magdalena Fręch jest już w drugiej rundzie WTA 1000 Wuhanu. Jeżeli Polce uda się pokonać Muchovą, w trzeciej fazie turnieju może spotkać się z Mirrą Andriejewą, a więc piątą tenisistką rankingu WTA. Na drodze łodzianki stanąć mogą też Coco Gauff czy Jelena Ostapenko.

    A co piszą dziennikarze w rosyjskich mediach po wygranej Fręch nad Kudiermietową? W serwisie sport24.ru niewiele możemy przeczytać o tym pojedynku. Odnotowano jedynie, że mecz trwał 2 godziny i 36 minut i zakończył się wynikiem 3:6, 6:2, 3:6 dla Polki. Wspomniano również o kolejnej rywalce tenisistki pochodzącej z Łodzi.

    Natomiast w sport-express.ru napisano podobnie. Autor poświęconego temu spotkaniu artykułu również wspomniał o wyniku i czasie trwania spotkania. Przy okazji podał jednak statystyki Magdaleny Fręch. 

    - Fręch (53. miejsce w rankingu) zaserwowała 4 asy serwisowe, popełniła 2 podwójne błędy serwisowe i wykorzystała 4 z 9 break-pointów - czytamy w serwisie sport-express.ru.

    W innych serwisach czytamy podobne rzeczy. Zatem, Rosjanie nie poświęcili zbyt wiele miejsca na szersze opisanie spotkania Magdaleny Fręch z Weroniką Kudiermietową. W przeciwieństwie do Igi Świątek, na temat której tamtejsi dziennikarze mogą rozpisywać się na wiele linijek. Nie mogą przy tym nie wspomnieć o zeszłorocznej "aferze dopingowej", którą tak uwielbili sobie Rosjanie.

    Magdalena Fręch po raz pierwszy w karierze znalazła się w TOP 30 rankingu WTA, wyprzedziła m.in. Ons Jabeur
    Magdalena FręchUlises Ruiz / AFPAFP
    Tenisistka w sportowym stroju wykonuje uderzenie forehand podczas meczu na kortach twardych, w tle widoczna publiczność i fragmenty reklam.
    Magdalena FręchScott TaetschAFP
    Magdalena Fręch po raz pierwszy w karierze znalazła się w TOP 30 rankingu WTA
    Magdalena FręchUlises Ruiz / AFPAFP

